Jonathan Lemos volta com atuações sólidas e coloca dúvida em Enderson na lateral-direita do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Se antes Daniel Borges vivia um status de 'unanimidade' na lateral-direita do Botafogo, isso mudou nos últimos jogos. Após longo tempo de recuperação por uma lesão, Jonathan Lemos teve sólidas atuações nos últimos jogos do Glorioso na Série B do Brasileirão e colocou uma 'pulga atrás da orelha' do treinador Enderson Moreira. + Botafogo: Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno

Jonathan, vale lembrar, foi um dos jogadores mais sólidos do Alvinegro na disputa do Campeonato Carioca. Sem atuações espetaculares mas longe de comprometer, o camisa 13 foi um dos poucos que se salvou na campanha do Estadual.

O lateral-direito, contudo, se machucou na semifinal da Taça Rio contra o Nova Iguaçu no começo de maio. Ele retornou apenas no fim de setembro - quatro meses depois - contra o Vitória, pela Série B do Brasileirão, e não foi bem: no Barradão, teve dificuldade para dar continuidade às jogadas e foi substituído ainda no intervalo.

A atuação em Salvador parece ter ficado para trás. O camisa 13 voltou a ter chances contra CRB e Cruzeiro, os últimos dois jogos do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, e foi bem: um dos líderes de desarme da equipe nestas partidas, mostrou a solidez defensiva que havia aparecido no Estadual.