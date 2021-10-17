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Jonathan Lemos volta com atuações sólidas e coloca dúvida em Enderson na lateral-direita do Botafogo

Após se recuperar de lesão e ter longo retorno aos gramados, camisa 13 volta com boas atuações e tira 'unanimidade' de Daniel Borges na posição...
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Publicado em 

17 out 2021 às 05:00

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se antes Daniel Borges vivia um status de 'unanimidade' na lateral-direita do Botafogo, isso mudou nos últimos jogos. Após longo tempo de recuperação por uma lesão, Jonathan Lemos teve sólidas atuações nos últimos jogos do Glorioso na Série B do Brasileirão e colocou uma 'pulga atrás da orelha' do treinador Enderson Moreira. + Botafogo: Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno
Jonathan, vale lembrar, foi um dos jogadores mais sólidos do Alvinegro na disputa do Campeonato Carioca. Sem atuações espetaculares mas longe de comprometer, o camisa 13 foi um dos poucos que se salvou na campanha do Estadual.
O lateral-direito, contudo, se machucou na semifinal da Taça Rio contra o Nova Iguaçu no começo de maio. Ele retornou apenas no fim de setembro - quatro meses depois - contra o Vitória, pela Série B do Brasileirão, e não foi bem: no Barradão, teve dificuldade para dar continuidade às jogadas e foi substituído ainda no intervalo.
A atuação em Salvador parece ter ficado para trás. O camisa 13 voltou a ter chances contra CRB e Cruzeiro, os últimos dois jogos do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, e foi bem: um dos líderes de desarme da equipe nestas partidas, mostrou a solidez defensiva que havia aparecido no Estadual.
Com o desempenho recente, a disputa pela vaga de titular na lateral-direita voltou a existir. Tanto Daniel Borges quanto Jonathan Lemos têm características que complementam o time do Botafogo e, atualmente, não parece que nenhum está tão à frente nesta "corrida" pelo onze inicial.

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