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'Jogar em casa foi inexplicável', diz meia capixaba do Flamengo

Yuri de Oliveira é natural de Vila Velha e pela primeira vez teve a oportunidade de jogar no quintal de casa. Rubro-Negro empatou com o Corinthians e avançou à final do Brasileirão Sub-20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 18:49

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 18:49

O meia-atacante capixaba Yuri de Oliveira jogou no Kleber Andrade pela primeira vez Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
O elenco sub-20 do Flamengo só tem motivos para comemorar. Na tarde deste domingo (17), o time rubro-negro garantiu vaga na grande final do Campeonato Brasileiro da categoria após empatar em 0 a 0 com o Corinthians, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Todos os jogadores ficaram satisfeitos, mas o jogo foi especial para o meia-atacante Yuri Oliveira. O capixaba, que é natural de Vila Velha, teve pela primeira vez a oportunidade de jogar no quintal de casa. 
"Jogar em casa foi uma experiência inexplicável. Foi a oportunidade da minha família e dos amigos da minha cidade natal (Vila Velha) verem meu trabalho de perto. Ter eles por perto me deu uma motivação a mais nesse jogo. Dei meu melhor em campo.  Nunca faço por mim, sempre pelo meu time. Com essa humildade sei que alcançamos os resultados até agora, e assim que vai ser na final também", afirmou Yuri. 

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O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na grande decisão que ainda não tem data e locais definidos. Mas tudo indica que o time Rubro-Negro terá um novo encontro com o torcedor capixaba. Existe uma negociação em curso para que a segunda partida da final, que é o jogo com mando do Fla, aconteça no Kleber Andrade. Yuri não vê a hora de ter a chance de jogar no Klebão mais uma vez. 
"Com certeza vai ser uma alegria jogar novamente aqui no Kleber Andrade. A torcida estar presente nesse número faz toda a diferença. Faz a gente sentir força dentro de campo em cada bola. A energia que eles passam pra gente é muito importante. Estamos preparados para a final, mas vamos nos preparar mais ainda. Temos que estudar o o Palmeiras e corrigir alguns erros, mas vamos fortes para a final", declarou o capixaba.

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