'Jogar em casa foi inexplicável', diz meia capixaba do Flamengo

O elenco sub-20 do Flamengo só tem motivos para comemorar. Na tarde deste domingo (17), o time rubro-negro garantiu vaga na grande final do Campeonato Brasileiro da categoria após empatar em 0 a 0 com o Corinthians, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Todos os jogadores ficaram satisfeitos, mas o jogo foi especial para o meia-atacante Yuri Oliveira. O capixaba, que é natural de Vila Velha, teve pela primeira vez a oportunidade de jogar no quintal de casa.
"Jogar em casa foi uma experiência inexplicável. Foi a oportunidade da minha família e dos amigos da minha cidade natal (Vila Velha) verem meu trabalho de perto. Ter eles por perto me deu uma motivação a mais nesse jogo. Dei meu melhor em campo. Nunca faço por mim, sempre pelo meu time. Com essa humildade sei que alcançamos os resultados até agora, e assim que vai ser na final também", afirmou Yuri.
O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na grande decisão que ainda não tem data e locais definidos. Mas tudo indica que o time Rubro-Negro terá um novo encontro com o torcedor capixaba. Existe uma negociação em curso para que a segunda partida da final, que é o jogo com mando do Fla, aconteça no Kleber Andrade. Yuri não vê a hora de ter a chance de jogar no Klebão mais uma vez.
"Com certeza vai ser uma alegria jogar novamente aqui no Kleber Andrade. A torcida estar presente nesse número faz toda a diferença. Faz a gente sentir força dentro de campo em cada bola. A energia que eles passam pra gente é muito importante. Estamos preparados para a final, mas vamos nos preparar mais ainda. Temos que estudar o o Palmeiras e corrigir alguns erros, mas vamos fortes para a final", declarou o capixaba.