'Jogar em casa foi inexplicável', diz meia capixaba do Flamengo

O meia-atacante capixaba Yuri de Oliveira jogou no Kleber Andrade pela primeira vez Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O elenco sub-20 do Flamengo só tem motivos para comemorar. Na tarde deste domingo (17), o time rubro-negro garantiu vaga na grande final do Campeonato Brasileiro da categoria após empatar em 0 a 0 com o Corinthians, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Todos os jogadores ficaram satisfeitos, mas o jogo foi especial para o meia-atacante Yuri Oliveira. O capixaba, que é natural de Vila Velha, teve pela primeira vez a oportunidade de jogar no quintal de casa.

"Jogar em casa foi uma experiência inexplicável. Foi a oportunidade da minha família e dos amigos da minha cidade natal (Vila Velha) verem meu trabalho de perto. Ter eles por perto me deu uma motivação a mais nesse jogo. Dei meu melhor em campo. Nunca faço por mim, sempre pelo meu time. Com essa humildade sei que alcançamos os resultados até agora, e assim que vai ser na final também", afirmou Yuri.

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