Fla empata com o Corinthians no Klebão e garante vaga na final do Sub-20

Flamengo e Corinthians disputaram a semifinal do Brasileiro sub-20 no Kleber Andrade

Flamengo está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde deste domingo (17), o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Corinthians , no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica e garantiu um lugar na grande decisão. No jogo de ida das semifinais, o Fla venceu o Timão por 2 a 1, por isso só precisou de um empate para avançar à final. De quebra, o time ainda fez a festa dos flamenguistas capixabas que compareceram ao Klebão.

Agora o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na decisão. As datas e os locais das partidas decisivas ainda não foram definidos, mas ao que tudo indica, o time rubro-negro deve marcar um novo encontro com os capixabas e escolher o Kleber Andrade como o palco para a segunda partida da final.

Um total de 5.272 torcedores prestigiaram o clássico nacional no gramado do Klebão. A torcida do Flamengo, ampla maioria nas arquibancadas, fez a festa durante todo o jogo, mas a Fiel não fez feio. Em menor número, os corintianos capixabas incentivaram a equipe paulista. Dentro de campo, apenas um capixaba: Yuri de Oliveira, camisa 10 do Flamengo. Apesar de contar com o apoio da torcida rubro-negra, o meia-atacante fez uma partida tímida e foi substituído no segundo tempo.

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O JOGO

Com a necessidade de buscar a vitória, o Corinthians tomou a iniciativa do jogo. Com muita velocidade pelas pontas, o Timão chegou com perigo ao gol rubro-negro pelo menos em quatro oportunidades. De cabeça, após cobrança de escanteio, Nathan balançou as redes, mas o gol foi anulado. Depois o mesmo Nathan teve a chance em cobrança de pênalti, mas parou nas mãos do goleiro Hugo.

O Flamengo saiu com qualidade nos contra-ataques e no mais perigoso deles quase abriu o placar. Guilherme Bala aproveitou cruzamento feito por Vitor Gabriel e chutou firme, mas o goleiro corintiano Guilherme defendeu.

O segundo tempo começou parecido com o primeiro. O Corinthians chegou com perigo nos minutos iniciais, mas a falta de pontaria prejudicou o ataque alvinegro.

O Flamengo equilibrou as ações e passou a levar perigo à meta rival. Aos 17 Minutos, Vitor Gabriel, em cobrança de pênalti, teve a chance de matar o jogo para o Rubro-Negro, mas Guilherme defendeu. O jogo permaneceu muito disputado, mas no fim, melhor para o Flamengo que segurou o empate e está na final.

Confusão no fim