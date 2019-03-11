Home
>
Futebol
>
Jhonata Ventura já pode usar o celular, mas ainda precisa poupar a voz

Jhonata Ventura já pode usar o celular, mas ainda precisa poupar a voz

Um mês após incêndio no Ninho do Urubu, zagueiro capixaba preserva a voz, já que as vias aéreas foram muito afetadas na tragédia