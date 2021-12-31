Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Imprensa portuguesa destaca a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo: 'Impressionado com o que viu'
futebol

Imprensa portuguesa destaca a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo: 'Impressionado com o que viu'

Técnico português deixou a seleção polonesa e assinou com o Rubro-Negro até 2023...
LanceNet

31 dez 2021 às 16:04

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 16:04

O Flamengo oficializou a chegada do português Paulo Sousa como novo técnico nesta semana, mais precisamente na última quarta-feira, e a imprensa do país do treinador tem repercutido a sua troca da seleção polonesa pelo Rubro-Negro. Até o seu crescimento exponencial nas redes sociais foi destacado (veja aqui).Em trecho de uma matéria do jornal "Record" acerca das primeiras horas de Paulo Sousa como contratado do Fla, foi enaltecido o seu trabalho nos bastidores:
- Paulo Sousa tem em mãos relatórios de todos os mais de 30 atletas que fazem parte do plantel rubro-negro. As informações são compartilhadas e as reuniões continuam no campo virtual, com chamadas de vídeos entre os diversos membros dos departamentos. Márcio Tannure é quem está em contato permanente com o treinador. Até agora, Paulo está impressionado com o que viu - diz a publicação, recordando quando Sousa inicia os trabalhos no Ninho do Urubu:
- Paulo Sousa não quer perder tempo e, enquanto trata das questões relacionadas a mudança para o outro lado do Oceano Atlântico, trabalha como se estivesse no Rio de Janeiro. O objetivo principal passa por não desperdiçar um dia que seja, já que o técnico tem data marcada para começar por lá: 10 de janeiro.
O jornal "A Bola", também de Portugal, também deu um significativo espaço para a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo e sublinhou as declarações de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, a respeito de Jorge Jesus e a não possibilidade pela espera por Mister.
Outro veículo português, "O Jogo" foi outro a trazer detalhes sobre a contratação e, principalmente, a destacar a justificativa de Paulo Sousa para acertar com o Flamengo.
- A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar junto a um clube que tenha ambições constantes - explicou Paulo Sousa, que assinou com o Fla até dezembro de 2023.
Crédito: Paulo Sousa assinou com o Flamengo até dezembro de 2023 (Foto: Reprodução/Flamengo

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados