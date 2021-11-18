Hugo comenta disputa de posição com Carlinhos na lateral do Botafogo: ‘Competição sadia’

Nesta quinta-feira, o jovem Hugo concedeu uma entrevista coletiva transmitida pela BotafogoTv. O lateral-esquerdo, cria da base do Botafogo, comentou sobre a disputa por posição com o experiente Carlinhos, que chegou por empréstimo no meio da temporada.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

- A chegada do Carlinhos foi boa para ajudar com a experiência dele. É um cara que eu me dou super bem, é uma boa pessoa e um bom jogador. E com a chegada dele fortaleceu mais, é um cara de grupo e deu uma competitividade maior e sadia. E vamos cada dia mais estar trabalhando e quem tiver melhor vai estar jogando - disse o jovem lateral.

Hugo ganhou espaço na equipe do Botafogo com a chegada do técnico Enderson Moreira. O lateral vinha fazendo boas atuações, mas foi interrompido por uma lesão na clavícula que o afastou dos gramados por dois meses. Desde seu retorno, o jovem já atuou em cinco partidas nesta reta final de temporada. Hugo analisou positivamente seu ano com a camisa alvinegra.

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- Eu acho que foi um ano muito bom, um ano onde eu tive uma boa adaptação, desenvolvi bem meu futebol e tive oportunidade de mostrar. Infelizmente a lesão é triste, difícil pra todo jogador, mas com a confiança de todo mundo, com a ajuda da fisioterapia e dos médicos eu consegui intensificar meu tratamento e voltar mais rápido para ajudar o Botafogo a conquistar esse acesso - analisou o jogador.VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE HUGO

Transição para o profissional- Quando o jogador chega para o profissional, ele passa por um processo de adaptação, de confiança, de está cada dia mais treinando, aprimorando melhor para quando surgir a oportunidade e a cada jogo você se sentir melhor. Porque entre a base e o profissional existe um pouco de diferença, de corpo, um ritmo diferente. Então acho que todo esse processo é importante, nem todo jogador chega a ter todo aquele nível alto no começo, mas com o tempo ele vai se adaptando, melhorando e consegue chegar aquilo que ele pode mostrar.

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Esquema de Enderson Moreira- O Enderson pede um posicionamento bem aberto, amplo para você ter toda aquela visão e fundo para chegar e dar opção para os atacantes e poder servir eles. Então é uma posição que eu gosto muito de jogar, que é mais avançado, até minha melhor característica é mais a frente. Então eu acho que essa formação e tática do Enderson favorece meu jogo e é muito boa para meu desenvolvimento.