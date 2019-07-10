Sensatez

Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação

Atacante de 22 anos, da Seleção Brasileira, quebrou o protocolo da cerimônia e fez um pedido especial no plenário

Publicado em 10 de julho de 2019 às 17:26 - Atualizado há 6 anos

O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, foi homenageado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

O capixaba Richarlison fez mais um golaço, mas desta vez fora das quatro linhas. Homenageado na Assembleia Legislativa com a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana” na manhã desta quarta-feira (10), o atacante da Seleção Brasileira quebrou o protocolo da cerimônia e pediu a palavra no plenário para fazer um pedido especial.

“Eu não sei como funciona isso, não tenho nem noção, mas eu queria pedir ao governo para investir mais na educação. Muitos vão ficar de fora (da Olimpíada internacional de Matemática da Ásia) porque falta investimento. Então eu peço que invistam mais na educação, que é muito importante para o nosso Estado crescer. É o pedido que eu faço para vocês", disse o jogador, que estudou até o 2º ano do ensino médio.

O apelo aconteceu em meio aos elogios a uma atitude admirável do jogador de 22 anos durante a homenagem. O atacante recentemente doou R$ 49 mil a alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para irem a competição internacional de matemática.

