Home
>
Futebol
>
Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação

Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação

Atacante de 22 anos, da Seleção Brasileira, quebrou o protocolo da cerimônia e fez um pedido especial no plenário

Imagem de perfil de Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Editora de Entretenimento / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 17:26

 - Atualizado há 6 anos

O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, foi homenageado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

O capixaba Richarlison fez mais um golaço, mas desta vez fora das quatro linhas. Homenageado na Assembleia Legislativa com a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana” na manhã desta quarta-feira (10), o atacante da Seleção Brasileira quebrou o protocolo da cerimônia e pediu a palavra no plenário para fazer um pedido especial.

Recomendado para você

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10)

Arrascaeta carrega Flamengo para a semifinal do Intercontinental

Rubro negro inicia a caminhada nesta quarta-feira

Flamengo busca o bi: relembra campanhas de brasileiros no Mundial de Clubes

“Eu não sei como funciona isso, não tenho nem noção, mas eu queria pedir ao governo para investir mais na educação. Muitos vão ficar de fora (da Olimpíada internacional de Matemática da Ásia) porque falta investimento. Então eu peço que invistam mais na educação, que é muito importante para o nosso Estado crescer. É o pedido que eu faço para vocês", disse o jogador, que estudou até o 2º ano do ensino médio.

> A trajetória de Richarlison: de Nova Venécia ao título da Copa América

O apelo aconteceu em meio aos elogios a uma atitude admirável do jogador de 22 anos durante a homenagem. O atacante recentemente doou R$ 49 mil a alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para irem a competição internacional de matemática.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais