Gustavo Scarpa promove sorteio de livros para seus seguidores no Instagram

Crédito: Cesar Greco

Destaque do Palmeiras na temporada, Gustavo Scarpa também vem chamando atenção fora de campo por seu perfil descontraído e diferente da maioria dos atletas. Além de ser apaixonado por skate, o jogador também ganhou a fama de ser um leitor assíduo, fato raro no futebol. Nesta quinta-feira (29), o meio-campista anunciou um sorteio de livros em sua conta no Instagram, onde costuma fazer breves resenhas sobre os títulos lidos.Além disso, será sorteada também, uma camisa do Alviverde. A campanha é uma parceria com a Triple Comunicação, sua assessoria, para incentivar a leitura entre os fãs do meia.

– O pessoal tem curtido muito as minhas resenhas. Comecei a fazer mais na brincadeira e gostaram, bombou no Twitter, a imprensa veio atrás da história. Então, resolvi sortear os livros porque sei que quem me segue também se liga no assunto. É uma forma de incentivar a leitura de uma maneira diferente – declarou à Triple.

Scarpa explicou que vai distribuir os clássicos, porque são livros que ele já leu ou possui em sua coleção. As obras divulgadas na postagem são: (Machado de Assis), O Vermelho e o Negro (Stendhal), A arte da Guerra (Sun Tzu), 1984 (George Orwell) e O Peregrino (John Bryan).O comentário sobre Machado de Assis, inclusive, ganhou grande repercussão entre os seguidores pela opinião polêmica acerca da principal discussão do enredo de outra obra do autor, "Dom Casmurro". Entre os livros mais importantes da cultura nacional, a trama chega ao final com um mistério sobre uma possível traição entre os personagens principais. Para o jogador, de fato, houve infidelidade na relação, o que provocou uma chuva de comentários em suas redes sociais.

– Foi eu falar que ela traiu que eu recebi um monte de mensagens privadas. Algumas me dando razão, mas a maioria discordando do meu ponto de vista. Achei o debate muito bom, construtivo – apontou.