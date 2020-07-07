Globo não transmitirá final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo

Crédito: Flamengo está envolvido em inbróglio jurídico por conta dos direitos de transmissão (F: Alexandre Vidal / Flamengo

A decisão da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo, nesta quarta-feira no Maracanã, não será transmitida pela TV Globo. Nesta segunda-feira, a juíza Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou que a liminar concedida por ela na última sexta, a favor, da Ferj, não é válida para as partidas do Flamengo no torneio, uma vez que o clube não tinha contrato com a emissora pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2020.

Desta forma, o Fluminense, sorteado como mandante da partida nesta segunda-feira, tem determinado pela MP 984 a condição de negociar os direitos de transmissão da forma como entender, inclusive podendo fazer a transmissão por conta própria. O Flamengo já se posicionou, afirmando que respeitará integralmente a MP, deixando a decisão a cargo do rival carioca.

A decisão da juíza esclarece que a liminar concedida na última sexta-feira só diz respeito à rescisão contratual por parte da Globo no último dia 2. Como o Flamengo não está entre os clubes que tinha assinado com a emissora, as partidas do Rubro-Negro não estão entre as que devem ser transmitidas.