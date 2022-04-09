Gilvan salva no fim e CRB leva vantagem contra o ASA na final do Alagoano

Neste sábado (9), CRB e ASA se enfrentaram pela primeira partida da final do Campeonato Alagoano 2022. Em campo, Vico abriu o placar em boa cobrança de falta. Na volta do intervalo, Xande acertou lindo chute e empatou. No apagar das luzes, Gilvan decretou a vitória do Galo.
As equipes voltam a duelar na próxima quarta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), com o ASA sendo o mandante do confronto.VICO NELES!O CRB começou melhor a primeira etapa, com Marthã teve boa oportunidade, cara a cara com o goleiro, mas mandou para fora. Aos 10', Vico cobrou falta com perfeição e abriu o placar para o Galo.
Mais tarde, Richard roubou no campo ofensivo, Anselmo Ramon foi acionado e chutou rasteiro. O ASA chegou duas vezes, primeiro com Júnior Viçosa, logo depois, Cristian Lucca aproveitou sobra de escanteio e acertou a trave.
GOL RELÂMPAGO!Logo no primeiro minuto, Xande arriscou de fora da área, a bola desviou em Gilvan e foi para as redes, empatando o duelo. Aos 12', Claudinei cruzou, Richard desviou e Anselmo Ramon tocou para o gol, mas houve impedimento no lance.
SALVADOR!Logo depois, o confronto ficou bem equilibrado no meio-campo, com as equipes não conseguindo mais chances de marcar. No fim, Rafael Longuine levantou na área do ASA, Gilvan se antecipou ao goleiro Railson e desviou de cabeça, fazendo o segundo.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRB x ASA Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL Data/horário: 09/04/2022 - 17h (de Brasília)Árbitro: Rafael Traci (Master-SC)Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF)Árbitro de vídeo: Marcus Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (CBF-MG)Assistente: Felipe Alan Costa de Oliveira (CBF-MG)Cartões amarelos: Richard (CRB), Cristian Lucca (ASA)Cartões vermelhos: -GOLS: Vico (10'/2T) (1-0), Xande (1'/2T) (1-1), Gilvan (43'/2T) (2-1)CRB - Técnico: Marcelo Cabo Diogo Silva, Reginaldo (David Brall 41'/2T), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Marthã (Raul Plata 25'/2T), Claudinei e Vico (Lucas Bonete 34'/2T); Marcinho (Gustavo Apis 25'/2T), Richard (Rafael Longuine 34'/2T) e Anselmo Ramon.
ASA - Técnico: Jota Raulson; Michel Tiago, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Wendel Nery; Jorginho, Fidélis (Gutti 37'/2T), Roger Gaúcho (Lucas Gaspar (25'/2T) e Feijão; Xande (Assis 24'/2T), Júnior Viçosa (Edson Magal 10'/2T).