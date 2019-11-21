Galvão Bueno passa mal e não vai narrar final da Libertadores

Principal narrador esportivo da TV Globo, Galvão Bueno passou mal em Lima, no Peru, e não vai narrar a final da Libertadores no próximo sábado (23), entre Flamengo e River Plate.
O Grupo Globo divulgou nota agora à tarde informando que Galvão teve um mal-estar em Lima, onde já se encontrava para a narração da final da Libertadores. A narração da partida será feita por Luís Roberto. Galvão, segundo o Grupo Globo, foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, no bairro de Miraflores, acompanhado por sua mulher Desiree Galvão Bueno. Ele está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana.
"Todos nós desejamos ao querido Galvão uma rápida recuperação. O hospital divulgará ao término do procedimento um boletim médico", afirmou o grupo em nota.