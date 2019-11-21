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Fará cateterismo

Galvão Bueno passa mal e não vai narrar final da Libertadores

Narrador da Globo teve um mal-estar em Lima, onde já se encontrava para a narração da final da Libertadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 14:19

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 14:19

Galvão Bueno: narrador da Globo passou mal em Lima Crédito: Reprodução/ TV Globo
Principal narrador esportivo da TV Globo, Galvão Bueno passou mal em Lima, no Peru, e não vai narrar a final da Libertadores no próximo sábado (23), entre Flamengo River Plate

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Grupo Globo divulgou nota agora à tarde informando que Galvão teve um mal-estar em Lima, onde já se encontrava para a narração da final da Libertadores.  A narração da partida será feita por Luís Roberto. Galvão, segundo o Grupo Globo, foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, no bairro de Miraflores, acompanhado por sua mulher Desiree Galvão Bueno. Ele está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana.
"Todos nós desejamos ao querido Galvão uma rápida recuperação. O hospital divulgará ao término do procedimento um boletim médico", afirmou o grupo em nota. 

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