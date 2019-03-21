Home
>
Futebol
>
Fotos: Loco Abreu faz a alegria dos fãs em noite de autógrafos

Fotos: Loco Abreu faz a alegria dos fãs em noite de autógrafos

A ação continua nesta quinta-feira, desta vez em Vila Velha. Será necessário comprar uma camisa do clube para tirar foto com o ídolo