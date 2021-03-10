Fortaleza sobe no ranking da CBF e categorias sub-17 e sub-20 e terão calendário nacional

Crédito: Mateus Dantas

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a atualização do ranking nacional de clubes no início desta semana, e o Fortaleza, que até então ocupava a 23º colocação, subiu cinco posições e passou a ocupar a 18ª, com 8.086 pontos. Por conta da nova colocação, a partir de agora as categorias sub-17 e sub-20 vão poder disputar as competições nacionais de base pela primeira vez.

Desde que o presidente Marcelo Paz assumiu a presidência do clube, no final de 2017, o Fortaleza ganhou 24 posições – era o 42º colocado, com 3.289 pontos, quando a CBF anunciou o ranking no início da temporada 2018.

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O mandatário faz questão de exaltar o projeto realizado na base do clube e a importância de jogar o Brasileirão: 'Nosso trabalho vem sendo sustentável e equilibrado, mas já representa algumas conquistas técnicas. A participação nos campeonatos nacionais sub-17, sub-20 e sub-23, em 2021, são exemplos disso'.

Na temporada de 2021, o calendário de competições de base será cheio para o Fortaleza. Todo o investimento feito pelo clube nos últimos anos vem dando resultado e a tendência é que a categoria continue se desenvolvendo.

No início do ano, o sub-17 venceu o Campeonato Cearense, ao bater o Floresta nos pênaltis na decisão, e garantiu vaga para a Copa do Brasil. Além dessa competição, a categoria vai disputar o Brasileirão, o estadual e a Copa Seromo.

A categoria sub-20 também expandiu o número de campeonatos em 2021. O tricolor vai jogar o Campeonato Cearense, o Campeonato Brasileiro, a Copa Flávio Peixoto e a Copa do Nordeste.

Apesar de todos esses feitos, o clube segue com o planejamento de aperfeiçoar ainda mais o desempenho na base. Para isso, Agnello Gonçalves foi o escolhido para assumir como novo diretor das categorias de base do Fortaleza.

'Trouxemos um executivo competente, que já trabalhou em grandes clubes, tem experiência com títulos e revelação de jogadores', ressalta Marcelo Paz.

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Agnello coordenou as categorias de base do Corinthians por cinco anos, de 2010 a 2015. Entre os títulos conquistados, estão dois troféus da Copa São Paulo de Futebol Júnior (2012 e 2015). O último trabalho como executivo foi no Joinville, em 2019.

Aproveitamento da base no profissional

O investimento na base continua sendo um dos principais objetivos do Leão em 2021.

'A partir deste esforço, certamente teremos uma capacidade maior de aproveitar nossos meninos no time principal', declara Paz.

Em 2020, o Fortaleza teve outra conquista importante no quesito base: o Certificado de Clube Formador (CCF) entregue pela CBF. Naquela ocasião, o presidente Marcelo Paz recebeu de Marcelo Caboclo, presidente da entidade, o documento que atesta a evolução do trabalho nas categorias de base do clube.

Para o Fortaleza, o ano de 2020 fica marcado pelo bom desempenho em diversas competições de base e pelo reconhecimento da CBF. Nos torneios, o tricolor conquistou a taça da Aldeia Internacional Cup Sub-13, Copa Seromo Sub-15, Campeonato Cearense Sub-17 e o vice-campeonato da Copa do Nordeste Sub-20.