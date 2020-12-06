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Futebol

Fluminense vira e vence o Athletico-PR por 3 a 1

Tricolor domina o jogo, aproveita expulsão de Thiago Heleno ainda no primeiro tempo e conta com noite inspirada de seu camisa 11: dois gols e uma assistência no Maracanã; Nenê desperdiça pênalti
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 22:53

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 22:53

O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores
O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores Crédito: Mailson Santana | FFC
O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 1, neste sábado (5), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores. Léo Cittadini abriu o placar para os visitantes.
Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 39 pontos e superou Palmeiras e Santos. A dupla paulista empatou o confronto direto, também neste sábado, e parou nos 38 pontos. O time tricolor ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, mas apenas se o Grêmio vencer o Vasco ou o Internacional derrotar o Atlético-MG -ambos os jogos são neste domingo (6).
Na próxima rodada, o Fluminense tem o clássico contra o Vasco, em São Januário, no domingo (13). No dia anterior, o Athletico-PR tentará a recuperação diante do Atlético-MG, na Arena da Baixada. Como ambos os times estão apenas na disputa do Brasileirão, terão uma semana de descanso até a próxima atuação.

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