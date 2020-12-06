Fluminense vira e vence o Athletico-PR por 3 a 1

O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores Crédito: Mailson Santana | FFC

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 1, neste sábado (5), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores. Léo Cittadini abriu o placar para os visitantes.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 39 pontos e superou Palmeiras e Santos. A dupla paulista empatou o confronto direto, também neste sábado, e parou nos 38 pontos. O time tricolor ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, mas apenas se o Grêmio vencer o Vasco ou o Internacional derrotar o Atlético-MG -ambos os jogos são neste domingo (6).