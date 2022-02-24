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futebol

Fluminense tem dois representantes na seleção da oitava rodada do Carioca

Manoel e Nonato, autores de gols na vitória sobre o Volta Redonda, entraram na equipe elegida pelos torcedores nas redes sociais...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 14:01

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 14:01
O Fluminense emplacou dois representantes na seleção da galera do Campeonato Carioca. O zagueiro Manoel e o volante Nonato foram os escolhidos em votação popular nas redes sociais da competição. Os dois foram titulares e balançaram a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda.A seleção tem: Thiago Rodrigues (VAS); Matheuzinho (FLA), Anderson Conceição (VAS), Manoel (FLU) e Edimar (VAS); Gabriel Pec (VAS), Arão (FLA), Nonato (FLU) e Arrascaeta (FLA); Pedro (FLA) e Raniel (VAS). O time é treinado por Paulo Sousa, do Flamengo.
Outras opções na votação eram o goleiro Marcos Felipe, os laterais Calegari e Pineida e o técnico Abel Braga.
Com um time de maioria reserva, o Flu passou por cima do Volta Redonda no último sábado e garantiu a classificação antecipada para a semifinal do Estadual. O Tricolor é o líder, com 21 pontos e perdeu apenas uma das oito partidas até o momento, somando sete vitórias.
Crédito: NonatoeManoelmarcaramgolsnavitóriadoFluminensenoCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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