Fluminense tem dois representantes na seleção da oitava rodada do Carioca

O Fluminense emplacou dois representantes na seleção da galera do Campeonato Carioca. O zagueiro Manoel e o volante Nonato foram os escolhidos em votação popular nas redes sociais da competição. Os dois foram titulares e balançaram a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda.A seleção tem: Thiago Rodrigues (VAS); Matheuzinho (FLA), Anderson Conceição (VAS), Manoel (FLU) e Edimar (VAS); Gabriel Pec (VAS), Arão (FLA), Nonato (FLU) e Arrascaeta (FLA); Pedro (FLA) e Raniel (VAS). O time é treinado por Paulo Sousa, do Flamengo.

Outras opções na votação eram o goleiro Marcos Felipe, os laterais Calegari e Pineida e o técnico Abel Braga.

Com um time de maioria reserva, o Flu passou por cima do Volta Redonda no último sábado e garantiu a classificação antecipada para a semifinal do Estadual. O Tricolor é o líder, com 21 pontos e perdeu apenas uma das oito partidas até o momento, somando sete vitórias.