Flamengo volta ao Nilton Santos na próxima rodada do Carioca; saiba como comprar ingresso

O Flamengo venceu o Botafogo na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, e domingo retornará ao local para, desta vez como mandante, enfrentar o Resende, às 16h e pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Nesta quinta, o Rubro-Negro divulgou informações a respeito da venda de ingressos, que custarão de R$ 20 a R$ 70.

Atualmente, o Flamengo soma 19 pontos e se encontra na vice-liderança do Estadual, com dois a menos em relação ao Fluminense. Já o Resende acumula 8 pontos e está na quinta posição, a melhor dentre os clubes menores.

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Veja as informações de ingresso abaixo:

SETOR SULSócios-torcedores:R$ 20,00Público Geral:R$ 50,00(meia R$ 25,00)

SETOR LESTE SUPERIORSócios-torcedores:R$ 25,00Público Geral:R$ 60,00(meia R$ 30,00)

LESTE INFERIORSócios-torcedores:R$ 30,00Público Geral:R$ 70,00(meia R$ 35,00)

Horário de abertura e encerramento das vendas online:24/02, 15h – NaçãoJR / Público Geral Online*25/02, 10h - PDV's*27/02, 10h - Encerramento das vendas online*

Pontos de venda para essa partida:- Maracanã – Bilheteria 2.Dia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

- Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

- Gávea - Bilheteria externaPraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

- Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

- Nação Rubro-Negra (Downtown)Avenida das Américas nº500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro - RJ.Dia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

- Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu – RJDia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

- Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ.Dia 25/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 26/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

*Sujeito a alteração.

Programa NaçãoOs sócios-torcedores do programa Nação que compraram ingressos para o Pacote Maracanã Temporada 2020 e fizeram a opção de manter o pacote válido para 2022 já estão com as entradas garantidas, de acordo com o total de ingressos comprados no pacote. Apesar de a partida ser disputada no estádio Nilton Santos, o jogo em questão já está incluso no carrinho de compras. O torcedor, no entanto, deverá realizar um check-in online para garantir a presença na partida, de acordo com a carga de ingressos disponível.

Informações sobre Meia-entrada:Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Informações sobre gratuidade:

- Os ingressos de gratuidade valem para todos os setores destinados a torcida do Flamengo;

- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;

- A retirada das gratuidades previstas por Lei para menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante para essa partida começará na sexta-feira 25/02 nas bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa e na bilheteria 2 do Maracanã.

- Será necessário apresentar o documento original com foto, comprovante da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante); além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;

Gratuidade para PCD: apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos.

ATENÇÃO:Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19, que ficará retida no momento da troca, além disso, todos deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos.

No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.

A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade e a mesma se encerrará 24h antes da partida.

Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem no acesso dos portões no dia da partida!