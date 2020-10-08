Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo se reapresenta de olho no Vasco; Isla testa negativo e vira baixa

No dia seguinte ao triunfo sobre o Sport, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT do Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Convocado pelo Chile, o lateral perderá o clássico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 13:25

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:25

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Sem tempo para descanso: horas depois de vencer o Sport por 3 a 0, no Maracanã, o Flamengo se reapresentou nesta manhã no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco, sábado em São Januário. Titular na quarta, Maurício Isla se soma à lista de desfalques por conta das Eliminatórias Sul-Americanas: ao testar negativo para Covid-19, o lateral se juntará à seleção de Reinaldo Rueda em Santiago, no Chile, nesta sexta-feira.
O atleta já havia sido diagnosticado com coronavírus e cumprido a quarentena no Rio de Janeiro, respeitando o protocolo para estar em campo na quarta, contra o Sport. Contudo, Isla não havia cumprido, até então, o protocolo exigido pelas autoridades sanitárias do Uruguai, onde o Chile atua nesta quinta. Na próxima terça, La Roja recebe a Colômbia na capital Santiago.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados