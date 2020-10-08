Flamengo se reapresenta de olho no Vasco; Isla testa negativo e vira baixa

Sem tempo para descanso: horas depois de vencer o Sport por 3 a 0, no Maracanã, o Flamengo se reapresentou nesta manhã no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco, sábado em São Januário. Titular na quarta, Maurício Isla se soma à lista de desfalques por conta das Eliminatórias Sul-Americanas: ao testar negativo para Covid-19, o lateral se juntará à seleção de Reinaldo Rueda em Santiago, no Chile, nesta sexta-feira.