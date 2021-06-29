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Flamengo fará ação no Fla-Flu em que a distância percorrida pelos jogadores será revertida em doações

Rubro-Negro e aplicativo Km Solidário se unem para ação no clássico deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 12:36

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:36

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Neste domingo, os jogadores do Flamengo terão mais um motivo para suar a camisa no clássico contra o Fluminense. O clube se uniu com o aplicativo Km Solidário e, para cada quilômetro percorrido pelos atletas em campo, serão doados R$40,00 para a Casa Ronald McDonald, instituição sem fins lucrativos que cuida de crianças e adolescentes com câncer. A informação foi divulgada no site oficial do Rubro-Negro. - Ter diversos atletas doando em conjunto e usar nossa visibilidade como Flamengo para divulgar a plataforma vai resultar em muitas doações para os pequenos que lutam tão bravamente contra o câncer. Convocamos a Nação para participar também! Para a contagem dos quilômetros, vale caminhada, corrida, pedalada e natação - disse Angela Machado, diretora estatutária de Responsabilidade Social do Flamengo.
- Ficamos muito felizes com esta parceria com o Flamengo, transformando quilômetros em doações para a Casa Ronald RJ. Este é mais um exemplo de como o esporte é capaz de impactar e transformar vidas - disse André Kok, cofundador do Km Solidário.
O app, parceiro do Fla nesta ação, converte os quilômetros doados nas atividade físicas em doações para as instituições parceiras - é necessário acessar o aplicativo "@kmsolidarioapp" na App Store (iOS) ou na Google Play (Android), escolher a instituição de sua preferência e iniciar sua atividade física.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Ao fim da partida, a equipe de Análise de Desempenho do Futebol Profissional do Flamengo irá passar o relatório com os dados para o Km Solidário. O Fla-Flu será realizado às 16h do domingo e será válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco deve ser a Neo Química Arena (estádio do Corinthians).

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