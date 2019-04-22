Home
Final do Capixabão terá churrasco com mil quilos de carne

Presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha está preparando churrasco de graça para a torcida que comparecer à final do Capixabão, diante do Vitória, em Águia Branca