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futebol

Ferran Torres é anunciado como novo reforço do Barcelona

Ex-atacante do Manchester City assina contrato com a equipe culé até 2027 e será apresentado na próxima segunda-feira. Atleta não joga desde outubro...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 11:13

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:13

O Barcelona anunciou a contratação do atacante Ferran Torres, ex-Manchester City. O espanhol assinou contrato até 2027 com uma cláusula de rescisão contratual estipulada em um bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões). O atleta será apresentado somente na próxima segunda-feira.O jovem de 21 anos não entra em campo desde o último mês de outubro após fraturar o pé direito quando estava à serviço da Espanha na decisão da Nations League diante da França. No entanto, o atacante está em fase final de recuperação e foi um nome pedido por Xavi.
> Veja a tabela da La Liga
Com a chegada de Ferran Torres, o Barcelona repõe a saída de Sérgio Agüero, que teve que se aposentar devido a um problema no coração. Além disso, o clube ganha mais uma opção no setor ofensivo, que enfrenta diversos problemas com lesões na atual temporada.
Em um ano e meio desde que foi contratado pelo Manchester City, o atacante espanhol participou de 43 partidas, marcou 16 gols e contribuiur com cinco assistências. Apesar de ter vivido bons momentos sob comando de Pep Guardiola, o camisa 21 nunca conseguiu ser titular absoluto.
Crédito: FerranTorreséonovoreforçodoBarcelonaparaatemporada(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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