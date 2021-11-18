Ferj divulga sorteio com a rodada de estreia do Carioca 2022

Na tarde desta quinta-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a tabela com os duelos da primeira rodada do Campeonato Carioca de 2022. A data de início do estadual ainda não foi definida, mas começará no dia 19 ou 26 de janeiro.:> Veja a classificação do Brasileirão

Em arbitral realizado com os clubes, foi decidido que o regulamento será igual ao do último estadual. Sendo assim, 12 equipes se enfrentarão em turno único, chamado de Taça Guanabara. Os quatro melhores colocados disputam as semifinais do Carioca e os times que ficaram de quinto a oitavo colocados disputam o título simbólico da Taça Rio.

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A Ferj também anunciou qual será o primeiro clássico do Carioca 2022. O duelo será entre Flamengo e Fluminense, válido pela quarta rodada da Taça Guanabara.

VEJA A TABELA DA PRIMEIRA RODADA DO CARIOCA 2022

Fluminense x Bangu;Volta Redonda x Vasco;Audax Rio x Nova Iguaçu;Flamengo x Portuguesa;Boavista x Botafogo;Madureira x Resende.