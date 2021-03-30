AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Federação Cearense se programa para a retomada do estadual

Expectativa da entidade é de que, com a retomada de outras atividades após o período de maior restrição, o futebol seja incluso...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:09
Crédito: Competição está Divulgação
No que depender da expectativa da Federação Cearense de Futebol (FCF) e do planejamento feito para a retomada do estadual, a data para que isso tenha autorização de acontecer pode ser a partir da próxima semana. Mais precisamente, no dia 5 de abril.>Relembre como está a classificação do Campeonato CearenseEm publicação feita pelo 'Diário do Nordeste', as palavras do governador Camilo Santana que deram a entender sobre a possibilidade de relaxar as medidas restritivas dependendo do cenário epidemiológico teria como um dos setores primariamente beneficiados o futebol.
Segundo declarou o presidente da FCF ao 'Diário do Nordeste', Mauro Carmélio, a entidade tem mantido cautela no tema, preferindo não estabelecer abertamente uma data de intenção para que o campeonato encerre a pausa que dura desde o último dia 11 de março.
- Com muita calma e cautela, estamos esperando e trabalhando em um protocolo de retomada da competição, como foi feito também no ano passado. Claro que tudo vai depender da liberação do Governo do Estado. Mas estamos preparando tudo de acordo com o que está sendo determinado para retornarmos quando houver condições - relatou o mandatário da Federação Cearense de Futebol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trinta-réis alertaram o Brasil sobre a gripe aviária Espírito Santo
Ninho de ave ameaçada de extinção em pilar da 3ª Ponte mobiliza força-tarefa
Imagem de destaque
'Sexo, estratégia e poder': como as mulheres moldam 'A Odisseia', o clássico de Homero dirigido por Christopher Nolan nos cinemas
Imagem de destaque
Brasil é país que mais viu tarifas aumentarem desde que Trump voltou ao poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados