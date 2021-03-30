Federação Cearense se programa para a retomada do estadual

No que depender da expectativa da Federação Cearense de Futebol (FCF) e do planejamento feito para a retomada do estadual, a data para que isso tenha autorização de acontecer pode ser a partir da próxima semana. Mais precisamente, no dia 5 de abril.>Relembre como está a classificação do Campeonato CearenseEm publicação feita pelo 'Diário do Nordeste', as palavras do governador Camilo Santana que deram a entender sobre a possibilidade de relaxar as medidas restritivas dependendo do cenário epidemiológico teria como um dos setores primariamente beneficiados o futebol.
Segundo declarou o presidente da FCF ao 'Diário do Nordeste', Mauro Carmélio, a entidade tem mantido cautela no tema, preferindo não estabelecer abertamente uma data de intenção para que o campeonato encerre a pausa que dura desde o último dia 11 de março.
- Com muita calma e cautela, estamos esperando e trabalhando em um protocolo de retomada da competição, como foi feito também no ano passado. Claro que tudo vai depender da liberação do Governo do Estado. Mas estamos preparando tudo de acordo com o que está sendo determinado para retornarmos quando houver condições - relatou o mandatário da Federação Cearense de Futebol.