Federação Cearense se programa para a retomada do estadual

Crédito: Competição está Divulgação

No que depender da expectativa da Federação Cearense de Futebol (FCF) e do planejamento feito para a retomada do estadual, a data para que isso tenha autorização de acontecer pode ser a partir da próxima semana. Mais precisamente, no dia 5 de abril.>Relembre como está a classificação do Campeonato CearenseEm publicação feita pelo 'Diário do Nordeste', as palavras do governador Camilo Santana que deram a entender sobre a possibilidade de relaxar as medidas restritivas dependendo do cenário epidemiológico teria como um dos setores primariamente beneficiados o futebol.

Segundo declarou o presidente da FCF ao 'Diário do Nordeste', Mauro Carmélio, a entidade tem mantido cautela no tema, preferindo não estabelecer abertamente uma data de intenção para que o campeonato encerre a pausa que dura desde o último dia 11 de março.