Home
>
Futebol
>
Excursão capixaba do Flamengo é alvo de ataque de torcedores do Peñarol

Excursão capixaba do Flamengo é alvo de ataque de torcedores do Peñarol

O ônibus do Espírito Santo parou perto da praia, quando os uruguaios partiram para cima. Um flamenguista está hospitalizado