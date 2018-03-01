Ex-Botafogo, capixaba Luís Henrique rescinde com time português

Após pouco mais de sete meses de ser anunciado como jogador do Feirense, Luís Henrique, ex-Botafogo e Atlético-PR, rescindiu seu contrato de forma amigável com o clube português. O atacante, de 19 anos, tem propostas do Brasil e deseja retornar.

Em julho do ano passado, Luís Henrique chegou com grande expectativa no Feirense. No dia 7 de outubro, em jogo válido pela Taça da Liga contra o Vitória de Guimarães, ele estreou como titular e marcou seu primeiro gol pelo Feirense, garantindo o empate por 11. Porém, depois o time não conseguiu manter um bom rendimento e foi modificado.

"Conversamos com a diretoria do Feirense e chegamos à um acordo amigável de rescisão. Algumas propostas do Brasil estão na mesa, e decidimos que o melhor seria voltar. É claro que eu gostaria de ter mais oportunidades no Feirense, mas o clube preferiu apostar em jogadores mais experientes. Entendo que para a minha carreira, no momento, seja fundamental ter mais minutos em campo."

Mesmo com o pouco tempo em Portugal, Luís Henrique, que fez um gol em seis jogos, acredita que o período contou muito para sua carreira.

"A experiência de morar fora foi curta , mas bastante válida. Certamente me ajudará num futuro próximo. Agora é aguardar o desfecho das negociações. Meus empresários estão cuidando disso e nos próximos dias já terei uma definição."

Tratado como joia do Botafogo, Luis Henrique subiu para os profissionais em 2015, marcou gols e foi titular em parte da Série B. Em 2016, ele começou o ano como titular, mas foi perdendo espaço e jogou pouco durante a Série A. Ao todo, ele disputou 39 partidas e marcou sete gols pelo Alvinegro. Sem acordo com o Alvinegro, ele se transferiu para o Atlético-PR.