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Escalação do Palmeiras: Com Veron e Patrick de Paula, elenco faz único treino antes de enfrentar Flamengo

Verdão se reapresentou nesta quarta-feira (20) após histórica goleada sobre o Corinthians e finalizou a preparação para enfrentar o Rubro Negro
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LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 14:40

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 14:40

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após uma goleada histórica sobre o seu maior rival, o Corinthians, por 4 a 0, na segunda-feira (18), o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta quarta-feira (20).
Com quase todo o grupo à disposição, Abel Ferreira comandou a única atividade no CT alviverde antes de a delegação embarcar para Brasília, onde o clube encara o Flamengo, nesta quinta-feira (21).
As grandes novidades do treino foram os retornos de Gabriel Veron e Patrick de Paula, ambos recuperados de incômodos musculares. Os jovens participaram de toda a atividade sem restrições, entretanto, devido ao prolongado tempo sem jogar com condições plenas, a presença da dupla é dúvida na delegação que viaja para Brasília nesta tarde.
Marcos Rocha, por sua vez, participou da atividade e pode voltar ao time titular diante do Flamengo, após cumprir suspensão na partida contra o Corinthians.Gustavo Gómez foi outro atleta que apareceu no gramado, mas em um trabalho separado dos demais. O zagueiro sofreu uma lesão na virilha no jogo contra o River Plate, há uma semana, e ainda está cumprindo um cronograma de recuperação de forma individual.
Desta forma, um provável Palmeiras para encarar o atual campeão brasileiro é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Gustavo Scarpa; Danilo, Gabriel Menino e Lucas Lima (Raphael Veiga); Rony, Breno Lopes e Willian.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Conheça os times que disputarão o Mundial de Clubes 2020 e os seus destaques
A bola rola para Flamengo x Palmeiras nesta quinta-feira (21), a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O jogo será transmitido pelo Premiere FC.

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