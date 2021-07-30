Em seu primeiro toque na bola, Dentinho marca e Shakhtar vence no Ucraniano

Crédito: Divulgação

Dentinho mostrou novamente o seu grande valor no futebol europeu. Logo no seu primeiro toque na bola, o atacante foi decisivo e fez um gol na vitória por 3 a 0 do Shakhtar sobre o FC Lviv, pela segunda rodada do Campeonato Ucraniano. O ex-jogador do Corinthians celebrou o resultado e fez uma projeção da temporada.

Veja a tabela do Inglês- Venho trabalhando muito para ajudar o Shakhtar no que for preciso. Fiz uma preparação forte e fico muito feliz por marcar logo no meu primeiro jogo. Enfrentamos uma boa equipe e isso valorizou ainda mais o nosso resultado. Vamos ter uma sequência bem difícil nesse inicio de trabalho e precisamos estar preparados - disse.

Satisfeito com o resultado, Dentinho fez uma projeção do próximo confronto da equipe ucraniana. Na terça-feira, o time de Donetsk terá pela frente a equipe do Genk, da Bélgica, pela terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

- Serão dois confrontos importantíssimos. Trabalhamos muito e estamos preparados para o jogo da próxima semana. Sabemos que o clima de um jogo da Champions é diferente e todo deslize pode ser fatal. Precisamos de atenção máxima - encerrou.