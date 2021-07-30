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futebol

Em seu primeiro toque na bola, Dentinho marca e Shakhtar vence no Ucraniano

Atacante brasileiro ajudou o time do Shakhtar Donestk a bater o FC Lviv por 3 a 0, nesta sexta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 16:46

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:46

Crédito: Divulgação
Dentinho mostrou novamente o seu grande valor no futebol europeu. Logo no seu primeiro toque na bola, o atacante foi decisivo e fez um gol na vitória por 3 a 0 do Shakhtar sobre o FC Lviv, pela segunda rodada do Campeonato Ucraniano. O ex-jogador do Corinthians celebrou o resultado e fez uma projeção da temporada.
Veja a tabela do Inglês- Venho trabalhando muito para ajudar o Shakhtar no que for preciso. Fiz uma preparação forte e fico muito feliz por marcar logo no meu primeiro jogo. Enfrentamos uma boa equipe e isso valorizou ainda mais o nosso resultado. Vamos ter uma sequência bem difícil nesse inicio de trabalho e precisamos estar preparados - disse.
Satisfeito com o resultado, Dentinho fez uma projeção do próximo confronto da equipe ucraniana. Na terça-feira, o time de Donetsk terá pela frente a equipe do Genk, da Bélgica, pela terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
- Serão dois confrontos importantíssimos. Trabalhamos muito e estamos preparados para o jogo da próxima semana. Sabemos que o clima de um jogo da Champions é diferente e todo deslize pode ser fatal. Precisamos de atenção máxima - encerrou.
Após a partida de terça, o Shakhtar voltará a enfrentar o time belga no próximo dia 10. Antes, porém, o já líder do Campeonato Ucraniano pegará o Oleksandrya, no dia 7 de agosto.

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