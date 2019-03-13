Home
Em jogo de seis gols, Desportiva e Atlético Itapemirim empatam no Araripe

A partida foi válida pela oitava rodada do Estadual. Time grená completou o quarto jogo sem vencer na competição