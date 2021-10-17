Em grande fase e com 'lenha para queimar', Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!

Ao entrar em campo neste domingo, para enfrentar o Cuiabá pela 27ª rodada do Brasileirão, Diego Alves entrará no seleto grupo de atletas que chegaram aos 200 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Vivendo grande momento e com "lenha para queimar", o camisa 1 será o quarto do atual elenco a alcançar essa marca, tendo ainda no currículo nove títulos no clube que defende desde 2017.Aos 36 anos, Diego Alves é uma das lideranças do vitorioso elenco - tanto que divide a braçadeira de capitão com Diego e Everton Ribeiro. Nas 199 partidas até aqui, destaca-se pelo ótimo desempenho nos pênaltis e nos mata-matas: são 18 classificações em 23 duelos eliminatórios nacionais ou internacionais.Após ter a temporada de 2020 marcado por lesões, Diego Alves voltou a atuar em alto nível pelo Flamengo em 2021 - apesar de ainda conviver com alguns problemas físicos. Com "lenha para queimar", o goleiro faz parte da "Geração 85", assim como Diego e Filipe Luís, cujos vínculos se encerram em dezembro, mas já há acordos para as permanências dos três para a próxima temporada.Na disputa de três títulos na reta final de 2021 - Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão -, Diego Alves & Cia procuram dar sequência à fase vencedora do Flamengo da qual fazem parte. Uma vitória sobre o Cuiabá, neste domingo, coroará os 200 jogos do goleiro e manterá o time na caça ao líder Atlético-MG.Veja números e curiosidades de Diego Alves em sua passagem pelo Flamengo: