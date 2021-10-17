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Em grande fase e com 'lenha para queimar', Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!

Um dos capitães rubro-negros e com títulos no currículo, Diego Alves será o quarto atleta do atual elenco a alcançar a marca de 200 atuações com a camisa do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 06:00

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Ao entrar em campo neste domingo, para enfrentar o Cuiabá pela 27ª rodada do Brasileirão, Diego Alves entrará no seleto grupo de atletas que chegaram aos 200 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Vivendo grande momento e com "lenha para queimar", o camisa 1 será o quarto do atual elenco a alcançar essa marca, tendo ainda no currículo nove títulos no clube que defende desde 2017.Aos 36 anos, Diego Alves é uma das lideranças do vitorioso elenco - tanto que divide a braçadeira de capitão com Diego e Everton Ribeiro. Nas 199 partidas até aqui, destaca-se pelo ótimo desempenho nos pênaltis e nos mata-matas: são 18 classificações em 23 duelos eliminatórios nacionais ou internacionais.Após ter a temporada de 2020 marcado por lesões, Diego Alves voltou a atuar em alto nível pelo Flamengo em 2021 - apesar de ainda conviver com alguns problemas físicos. Com "lenha para queimar", o goleiro faz parte da "Geração 85", assim como Diego e Filipe Luís, cujos vínculos se encerram em dezembro, mas já há acordos para as permanências dos três para a próxima temporada.Na disputa de três títulos na reta final de 2021 - Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão -, Diego Alves & Cia procuram dar sequência à fase vencedora do Flamengo da qual fazem parte. Uma vitória sobre o Cuiabá, neste domingo, coroará os 200 jogos do goleiro e manterá o time na caça ao líder Atlético-MG.Veja números e curiosidades de Diego Alves em sua passagem pelo Flamengo:
- Tem 14 defesas em 48 cobranças de pênaltis - outras quatro foram na trave
- Será o quarto jogador do elenco a alcançar 200 jogos com o Manto:
Willian Arão - 332JEverton Ribeiro - 256JDiego - 245JDiego Alves - 199J
- Não sofreu gol em 41,7% das 199 partidas que disputou até este domingo: 83
- Estreia em 30 de julho de 2017, na Arena Corinthians, com empate em 1 a 1:
Zé Ricardo era o técnico do Flamengo, que contou com as atuações de Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro naquele jogo, trio que segue no Ninho do Urubu.
- Sequência invicta de 27 jogos entre 10 de agosto e 1 de dezembro de 2019:
Foram 23 vitórias e quatro empates da equipe atuando com Diego Alves, entre elas, goleadas sobre Grêmio, Vasco e Corinthians e a final contra o River Plate.
- Títulos: Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020).

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