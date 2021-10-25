Em alta na Tailândia, Vander espera crescimento no Bangkok United

No futebol tailandês há algumas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, quer fazer mais um ano de ótimos números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, sua ideia é crescer no país.- Estou passando por um ótimo momento no Bangkok e agradeço ao clube por isso, mas quero mais. Minha ideia é continuar batendo minhas marcas e melhorando meus números com a camisa do clube - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem tudo para fazer um grande ano.
- A gente tem trabalhado muito para fazer um grande ano. Só depende da gente. O grupo está muito focado e motivado para que essa temporada seja de títulos.