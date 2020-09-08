Duelo contra o Flamengo ainda repercute no Fortaleza

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Apesar da falta de regularidade do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Leão começa a ver a sua equipe encarar as principais forças do país, como, por exemplo, no ultimo fim de semana, quando foi superado pelo Flamengo.Dentro do elenco, a confiança é que o resultado deva aparecer nas próximas partidas e a meta é superar o Sport, rival deste meio de semana.

‘Eu vejo que a gente esta voltando para os trilhos, estamos voltando a ter posse de bola, fazendo um jogo muito bacana contra o Flamengo. É difícil você ir no Maracanã e fazer o Flamengo correr como correu pra ganhar da gente. Flamengo não ganhou da gente do jeito que quis, eles tiveram que sofrer pra ganhar da gente. O espírito é esse, é voltar a ter a mentalidade de vencer, que aí sim as coisas vão voltar a acontecer’, declarou o volante Juninho.