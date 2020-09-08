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futebol

Duelo contra o Flamengo ainda repercute no Fortaleza

Leão fez uma boa partida no Maracanã e vendeu caro a derrota para o atual campeão do Brasil...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:39
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Apesar da falta de regularidade do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Leão começa a ver a sua equipe encarar as principais forças do país, como, por exemplo, no ultimo fim de semana, quando foi superado pelo Flamengo.Dentro do elenco, a confiança é que o resultado deva aparecer nas próximas partidas e a meta é superar o Sport, rival deste meio de semana.
‘Eu vejo que a gente esta voltando para os trilhos, estamos voltando a ter posse de bola, fazendo um jogo muito bacana contra o Flamengo. É difícil você ir no Maracanã e fazer o Flamengo correr como correu pra ganhar da gente. Flamengo não ganhou da gente do jeito que quis, eles tiveram que sofrer pra ganhar da gente. O espírito é esse, é voltar a ter a mentalidade de vencer, que aí sim as coisas vão voltar a acontecer’, declarou o volante Juninho.
Com 8 pontos conquistados, o Fortaleza é o 13º colocado do Brasileirão 2020. O próximo jogo é diante do Sport, na quarta-feira, na Arena Castelão.

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