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Dodô comenta momento difícil em imbróglio com o Cruzeiro e se surpreende com boa forma após um ano parado

O lateral do Atlético-MG afirmou que 2020 ''oi um período angustiante', pois não conseguiu se desvincular da Raposa para acertar com outro clube, o que aconteceu só em 2021...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 18:24
O lateral-esquerdo Dodô fechou acordo com o Atlético-MG em 2021 após ficar um ano parado devido a uma longa disputa judicial com o Cruzeiro, onde jogou em 2019. O jogador contou como foi tenso esse período em que continuava vinculado à Raposa, sem poder ir para outra equipe. Mas, após passar por um ano complicado, Dodô voltou a jogar e se surpreendeu com a forma física neste começo de temporada, apesar de ter ficado um ano sem entrar em campo oficialmente. Confira no vídeo acima. Dodô está satisfeito com seu nível físico neste início de temporada-(Divulgação/Atlético-MG)

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