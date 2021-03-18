Dodô comenta momento difícil em imbróglio com o Cruzeiro e se surpreende com boa forma após um ano parado

O lateral-esquerdo Dodô fechou acordo com o Atlético-MG em 2021 após ficar um ano parado devido a uma longa disputa judicial com o Cruzeiro, onde jogou em 2019. O jogador contou como foi tenso esse período em que continuava vinculado à Raposa, sem poder ir para outra equipe. Mas, após passar por um ano complicado, Dodô voltou a jogar e se surpreendeu com a forma física neste começo de temporada, apesar de ter ficado um ano sem entrar em campo oficialmente. Confira no vídeo acima. Dodô está satisfeito com seu nível físico neste início de temporada-(Divulgação/Atlético-MG)