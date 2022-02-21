Didira quer grande sequência do CSA em 2022 de olho em títulos no clube

Um dos principais destaques do CSA, o meia Didira, espera o crescimento da equipe alagoana nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o elenco tem trabalhado muito para melhorar ainda mais o desempenho em campo neste início de 2022.- O grupo tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. Acredito que estamos no caminho certo para que isso seja possível. O elenco está muito motivado.