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futebol

Didira quer grande sequência do CSA em 2022 de olho em títulos no clube

Meia espera Azulão fortalecido nesta temporada com a equipe alagoana...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 20:20
Um dos principais destaques do CSA, o meia Didira, espera o crescimento da equipe alagoana nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o elenco tem trabalhado muito para melhorar ainda mais o desempenho em campo neste início de 2022.- O grupo tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. Acredito que estamos no caminho certo para que isso seja possível. O elenco está muito motivado.
Ainda de acordo com ele, sua ideia é melhorar os seus números no Azulão.
- Estou motivado e trabalhando muito para continuar melhorando meus números no clube. Tenho me dedicado ao máximo no dia a dia para que isso seja possível - afirmou.
Crédito: DidiraesperaocrescimentodoCSAparaatemporada2022(Foto:Divulgação/CSA

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