Depois de expulso, técnico do Sport vibrou com vitória no meio da torcida

O fato de ter recebido cartão vermelho aos sete minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na Arena Pernambuco, não impediu o técnico Gustavo Florentín de seguir sentindo o clima de apoio vindo das arquibancadas com uma proximidade ainda maior. Isso porque, após ser expulso, ele acompanhou todo o restante do confronto na área das cadeiras do estádio e ainda tentando passar instruções, na medida do possível.
E a proximidade entre Florentín e o torcedor do Leão da Ilha não ficou unicamente na questão de sua presença na área mais nobre já que, no momento que Mikael fez o segundo e decisivo gol da partida, o treinador foi pro meio da galera para comemorar o tento que determinou o triunfo no último domingo (31).
A felicidade de Gustavo Florentín pode ser facilmente justificada pelo fato de que, chegando aos 30 pontos, na 17ª colocação, o Sport ficou a três unidades de deixar a zona de rebaixamento.