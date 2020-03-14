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Campeonato Capixaba

Definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba 2020

Última rodada da primeira fase foi realizada neste sábado e o Rio Branco goleou o Linhares por 10 a 0. Resultado 'bugou' o placar eletrônico do Kleber Andrade. Veja os outros jogos!

Publicado em 14 de Março de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 19:55
Rio Branco 10 a 0 no Linhares Crédito: Renato Bonisenha/Rio Branco AC
A última rodada da primeira fase, realizada na tarde deste sábado, definiu os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba 2020. Entre as quatro partidas, destaque para a goleada de 10 a 0 do Rio Branco sobre o Linhares.
O resultado chegou a causar um problema na exibição do placar eletrônico do estádio Kleber Andrade. O Brancão agora encara a Desportiva Ferroviária, que foi derrotada pelo Rio Branco de Venda Nova, por 2 a 0.
Esse jogo, realizado no Olímpio Perim, teve que ser paralisado no segundo tempo para que um helicóptero pudesse pousar no gramado. A aeronave, do Governo do Estado, fez a remoção de um paciente para um hospital da Capital.

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Nas quartas, o Brancão Polenteiro vai enfrentar o São Mateus, que acabou perdendo em casa para o Real Noroeste, por 3 a 1. Com o resultado o time de Águia Branca pega o Serra, no mata-mata.
O Tricolor Serrano, que não vive um bom momento, se recuperou e encerrou a sua participação na primeira fase a vencer o Estrela, no Robertão, por 2 a 0. O placar negativo colocou o líder Vitória no caminho do Alvinegro de Cachoeiro.
Veja os confrontos
  • Vitória x Estrela do Norte
  • Desportiva x Rio Branco
  • Rio Branco de Venda Nova x São Mateus
  • Real Noroeste x Serra
De acordo com o regulamento, nas quartas de final, Vitória, Rio Branco de Venda Nova, Real Noroeste e Desportiva jogam a segunda e decisiva partida em casa e têm a vantagem do empate na soma dos resultados.
As datas, horários e locais das partidas de ida e volta serão definidos pelos clubes e pela Federação de Futebol (FES) nesta segunda-feira. A tendência é que as duas partidas aconteçam nos dois próximos finais de semana.

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