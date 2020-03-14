Vila Nova empata com o Atlético-MG na abertura do Brasileirão Feminino

Atlético-MG x Vila Nova-ES Crédito: Galo Futebol Feminino

Nada de gols no jogo de abertura da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Na tarde deste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético-MG bem que tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio do Vila Nova-ES e a partida do Grupo E ficou empatada em 0 a 0.

O primeiro tempo foi todo do Atlético-MG. O time do técnico Hoffmann Túlio ocupou o campo do Vila Nova, criou inúmeras chances, mas parou na trave - em duas oportunidades - e na grande atuação da goleira Jayana.

Na etapa final, o Atlético seguiu superior, criou mais chances, mas o Vila Nova se soltou mais. O time capixaba até teve a oportunidade de marcar o gol da vitória, em um lance que a atacante Naná acertou o travessão de Amanda.

Com o resultado, cada time soma um ponto no Grupo E, que ainda tem neste domingo os confrontos entre Botafogo e Real Brasília e Vasco e Goiás.

Atlético-MG x Vila Nova-ES Crédito: Galo Futebol Feminino