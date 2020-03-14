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Brasileiro Feminino Série A-2

Vila Nova empata com o Atlético-MG na abertura do Brasileirão Feminino

Jogando no Independência, time mineiro pressiona, coloca duas bolas na trave, mas esbarra na retranca capixaba e na grande atuação da goleira Jayana

Publicado em 14 de Março de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 17:51
Atlético-MG x Vila Nova-ES Crédito: Galo Futebol Feminino
Nada de gols no jogo de abertura da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Na tarde deste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético-MG bem que tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio do Vila Nova-ES e a partida do Grupo E ficou empatada em 0 a 0.
O primeiro tempo foi todo do Atlético-MG. O time do técnico Hoffmann Túlio ocupou o campo do Vila Nova, criou inúmeras chances, mas parou na trave - em duas oportunidades - e na grande atuação da goleira Jayana.
Na etapa final, o Atlético seguiu superior, criou mais chances, mas o Vila Nova se soltou mais. O time capixaba até teve a oportunidade de marcar o gol da vitória, em um lance que a atacante Naná acertou o travessão de Amanda.
Com o resultado, cada time soma um ponto no Grupo E, que ainda tem neste domingo os confrontos entre Botafogo e Real Brasília e Vasco e Goiás.
Atlético-MG x Vila Nova-ES Crédito: Galo Futebol Feminino
A Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo E. No domingo, às 15h, o Atlético-MG vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. No mesmo dia e horário, o Vila Nova-ES visita o Real Brasília, no Distrito Federal.

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