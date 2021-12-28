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Dedé se diz apto para jogar e explica situação com o Botafogo: 'Só uma conversa com Departamento Médico'

Zagueiro, um dos convidados do Jogo das Estrelas do Zico, explicou que negociação com o Alvinegro não está avançada, afirma que não tem definição de clube e se sente bem...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 19:50

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 19:50

As chances de Dedé vestir a camisa do Botafogo, no momento, são pequenas. Pelo menos foi o que o próprio zagueiro garantiu na chegada do Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico, realizado nesta terça-feira no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.+ Botafogo acerta bases e fica perto das contratações de Breno e Vinícius Lopes, ex-Goiás
– (A negociação) Não está em pé nenhum (risos). Não foi exame não, foi só uma conversa com o Departamento Médico mesmo, não foi exame feito pelos médicos sobre mim não - explicou.
Dedé, vale lembrar, foi um nome que entrou em pauta no Botafogo. O clube, contudo, quer ter certeza que o zagueiro, que não atua desde 2019, está bem fisicamente e, por isso, realizou uma série de testes físicos com ele.
O zagueiro afirmou que ainda não sabe onde vai atuar na temporada 2022, sem ter algo concreto. Enquanto isso, ele mantém a forma física no Volta Redonda, clube que o revelou.
– Ainda não tenho definição de clube. Estou treinando muito forte no Volta Redonda, graças a Deus estou 100%, normal, treinando da forma como sempre trabalhei. Como não tem definição, espero, onde eu estiver, ajudar qualquer clube que futuramente há de fechar - afirmou.O jogador conviveu com lesões nos últimos dois anos, mas garante que isso são águas passadas. Dedé, inclusive, já fez jogos de baixa intensidade pelo Voltaço e se sente pronto para retornar aos gramados.
– Pronto eu já estou para jogar. Tenho feito amistosos para jogar, claro que em nível abaixo, mas ainda não tenho definição de clube. Não estou ansioso para fechar não, vivo meu dia... Como estou treinando no Volta Redonda penso como se eu fosse jogador. Meus empresários receberam algumas sondagens de clubes e estamos vendo - detalhou.
– Fiquei na luta para voltar, aquele embolo com o Cruzeiro... Agora estou de volta. Importante é estar aqui, participando desse evento maravilhoso que o Zico sempre faz para ajudar muitas pessoas. Não podia deixar estar aqui depois de receber esse convite - vibrou.
Crédito: DedéemaçãopeloCruzeiro,seuex-clube(Foto:VinniciusSilva/Cruzeiro

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