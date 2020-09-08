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futebol

De Bruyne é eleito o melhor jogador da temporada no futebol inglês

Meia do Manchester City superou Sterling, companheiro de clube, além de quatro nomes do campeão Liverpool. Belga é o primeiro atleta do City a receber o prêmio na história...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 16:21
Crédito: Divulgação / PFA
O meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da temporada inglesa em 2019/20. Nesta terça-feira, a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) divulgou que o belga foi o vencedor do maior prêmio individual do país.De Bruyne superou Alexander-Arnold, Van Dijk, Henderson e Mané, todos os quatro jogadores do campeão Liverpool, além do companheiro de City Sterling na disputa pela honraria.
É a primeira vez que um jogador do Manchester City recebe o prêmio da PFA, que é entregue desde o ano de 1974. Nem mesmo nas quatro conquistas recentes, todas na era da Premier League, o clube teve alguém eleito como o melhor jogador.
Em 2012, Van Persie, à época no Arsenal, foi o vencedor. Em 2014, o uruguaio Luis Suárez, ex-atacante do Liverpool, venceu. Em 2018 e 2019, anos do bicampeonato, Salah e Van Dijk foram os vencedores, respectivamente.
DISPUTA COM HENDERSON​De Bruyne levou a melhor no duelo individual com o volante Henderson, capitão do Liverpool. Nos outros dois maiores prêmios do país, cada um levou uma honraria. O jogador dos Reds foi eleito o melhor do Campeonato Inglês pela imprensa britânica, enquanto o belga venceu o prêmio de melhor jogador pela Premier League.
MELHOR JOVEMOutro prêmio muito aguardado na Inglaterra é o de melhor jogador jovem, também entregue pela PFA. O vencedor foi o lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool. O camisa 66 superou Marcus Rashford e Mason Greenwood, do Manchester United, Tammy Abraham e Mason Mount, do Chelsea, e Bukayo Saka, do Arsenal.
TIME IDEALA Associação de Futebolistas Profissionais também divulgou o time ideal da temporada, que ficou da seguinte forma: Nick Pope (Burnley); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Soyüncü (Leicester) e Robertson (Liverpool); Henderson (Liverpool), David Silva (Manchester City) e Kevin De Bruyne (Manchester City); Mané (Liverpool), Aubameyang (Arsenal) e Vardy (Leicester).

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