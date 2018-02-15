Daqui não sai! Boavista garante final contra o Flamengo no Kleber Andrade

O torcedor que planeja ver à final da Taça Guanabara, entre Boavista e Flamengo, no domingo, às 17 horas, pode ficar tranquilo. A partida está confirmada e não há chances de deixar de ocorrer em Cariacica. Quem garante é a própria diretoria do clube da Região dos Lagos.

O Kleber Andrade mais uma vez receberá o Flamengo, desta vez em partida valendo o troféu da Taça Guanabara Crédito: Carlos Alberto Silva

Na tarde desta quarta-feira (14), o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) deferiu uma liminar obrigando o Botafogo a ceder o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, caso o Boavista, mandante da partida, quisesse realizar a partida em solo fluminense. Se o rival rubro-negro optasse por jogar no Rio e o Alvinegro não aceitasse, o Botafogo teria de pagar uma multa de R$ 500 mil.

Pouco depois da liminar, o Boavista, em nota, comunicou que não mudaria o local da partida.

"O Boavista Sport Club, ciente da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, entende que o melhor para o Campeonato Carioca seria realização da final da Taça Guanabara contra o Flamengo, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Mas pelo acordo firmado com a Federação do Espírito Santo, a empresa Roni 7 e o Flamengo, o Boavista anuncia a manutenção da final da Taça GB para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O Boavista não vê tempo hábil para fazer valer a decisão do TJD-RJ. Embora creia que nela haja robustez, pois os filiados precisam, por estatuto, ceder suas arenas para utilização do campeonato.

E por fim a falta de tempo impede o Boavista de, mesmo de posse da decisão favorável, manter contatos com a diretoria do Botafogo para acordar a cessão do estádio".

SERVIÇO

Boavista x Flamengo

Local: Estádio Kléber Andrade

Data: 18 de fevereiro

Horário: 17h

Ingressos: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira), em dinheiro ou no cartão (parcelado em até 3x sem juros). Gratuidade para crianças de até 2 anos.

Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Loja Oficial do Flamengo (Shopping Boulevard Vila Velha), Libanesa Homem (Praia do Canto), Quiosque Acesso VIP (Shopping Vitória), Vettor Esportes (Cachoeiro de Itapemirim) e www.meubilhete.com

Informações: www.facebook.com.br/futebolc10

PROMOÇÃO

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