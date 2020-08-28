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Danilo Avelar fala da postura que o Corinthians deve ter no clássico: 'Saber defender e contra-atacar'

Zagueiro concedeu entrevista coletiva virtual nesta sexta-feira e comentou como espera que o Timão atue neste domingo. Além disso, ele avaliou a ausência de Daniel Alves...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 18:31
Desde a última quinta-feira, quando o elenco se reapresentou no CT Joaquim Grava, o Corinthians já pensa no clássico deste domingo, às 11h, diante do São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão-2020. E os jogadores também estão focados em como vão enfrentar o rival. Entre eles está o zagueiro Danilo Avelar, que concedeu entrevista nesta sexta-feira.Em coletiva virtual, o defensor corintiano foi questionado sobre como o Timão vai entrar em campo diante do Tricolor, que tem um estilo de jogo, pensado por Fernando Diniz, que prioriza a ofensividade, o que deixa as partidas mais abertas. Sabendo disso, Avelar conta com uma receita bastante prática: defender bem e ser letal nos contra-ataques que o adversário permitir.
- Quando eu me refiro a atacar da melhor maneira, é você saber o momento certo, quando você for atacar, você ser 100% agressivo, porque o São Paulo, todo mundo sabe o estilo do Fernando Diniz, que gosta de jogar, gosta de ter a posse de bola. Talvez na maioria dos jogos do São Paulo ele teve a maior posse de bola, nem sempre tem o resultado quem tem a maior posse de bola. Então é você ser agressivo justamente nisso, quando você tem a oportunidade da posse de bola, de atacar, você tem que ser letal - avaliou, antes de completar:
- Acho que esse é o lema de você saber atacar da melhor maneira e defender. Em contrapartida, contra um time que tem maior posse de bola, teoricamente você sofre mais, você tem que defender muito mais, você saber defender da melhor maneira também e usufruir do contra-ataque, porque um time que gosta de jogar, consequentemente deixa mais espaços, então acho que essa é a melhor maneira - complementou o ex-lateral-esquerdo alvinegro.Avelar também fez questão de ressaltar que o Corinthians não é time de um jogador ou de uma jogada, é uma equipe que se baseia no funcionamento coletivo para ter êxito nos desafios. E se o grupo funcionar na "sintonia certa", conseguirá levar vantagem sobre o São Paulo neste domingo,
- Não temos um trunfo, não temos a melhor jogada, não temos o craque do time, não temos o lance perfeito, acho que tudo é coletivo, se todo mundo estiver na sintonia certa, na concentração certa, pode ter certeza que no momento certo, que for atacar e for defender, todo mundo vai estar bem preparado e a gente vai conseguir ter uma vantagem sobre eles.
A partir do Majestoso, o Tricolor terá um desfalque importante para as próximas rodadas, já que Daniel Alves passou por uma cirurgia no braço e ainda não tem previsão para retorno. Mesmo assim, Danilo Avelar não acredita que o rival estará mais enfraquecido com a ausência de seu craque.

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