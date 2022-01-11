Corinthians encaminha chegada do goleiro Ivan e deve negociar Matheus Donelli

O Corinthians está prestes a desencadear uma série de movimentações em seu setor de goleiros. O primeiro passo para isso deve ser a chegada de Ivan, da Ponte Preta, que está bastante encaminhada e deve acontecer nos próximos dias. Dessa forma, Matheus Donelli deve ser negociado pelo clube. A informação foi publicado pelo ge e em seguida confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Entre Timão e a Macaca está tudo certo, restando alguns detalhes para que a transferência seja concretizada. A expectativa do clube campineiro era de que o negócio saísse por um valor entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões. A boa relação dos dirigentes corintianos com a empresa que cuida da carreira do arqueiro facilitaram as conversas e a forma de pagamento pelo negócio.

Segundo o Meu Timão, o arqueiro da Ponte Preta fará exames no Timão ainda nesta semana. Essa é uma das etapas que restam para que ele seja confirmado como reforço alvinegro. A ideia é ter um reserva imediato para Cássio, que é o titular absoluto e ídolo do clube. Apesar de talentosos, seus reservas são considerados muito jovens (Matheus Donelli, Carlos Miguel e Guilherme).

Dessa forma, com a chegada de Ivan, um desses garotos ficará sem espaço, o que abre espaço para negociações. Quem deve ter um futuro fora do Corinthians é Donelli, que vinha sendo o reserva de Cássio. Joia das categorias de base e campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, ele tem mercado e pode gerar um bom valor para o clube, que já trabalha com propostas.

Ainda que clubes brasileiros tenham demonstrado interesse em contar com Donelli, a tendência é que ele seja negociado com o exterior. A intenção do Timão é conseguir manter um percentual do jovem para lucrar com transferência futura. Atualmente o Alvinegro tem 100% dos direitos do goleiro.