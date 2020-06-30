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Conselho Deliberativo do Flamengo aprova parceria com Banco BRB

Com recorde de votantes em reunião online  na última seugunda-feira Rubro-Negro aprovou o contrato de parceria master com o Banco de Brasília para o futebol profissional...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 15:21

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:21

Crédito: Divulgação/Flamengo
O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o novo patrocínio master do Banco de Brasília (BRB) para o futebol profissional. Em reunião online, na última segunda-feira, 1083 integrantes dos 1115 que participaram deram votos favoráveis à nova parceria. O anúncio será oficializado em um coletiva, na próxima quarta-feira, na sede do clube na Gávea.
Devido ao isolamento social imposto pela pandemia, os conselheiros enviaram os posicionamentos por e-mail. No total, foram 1115 votos, sendo 1083 aprovações, 31 rejeições e 1 abstenção.
Nos últimos meses, o Flamengo flertou com a Amazon e outras empresas, mas o substituto do BS2 foi de mesmo segmento: o Banco de Brasília (BRB). O clube vê o acerto como uma parceria muito mais ampla do que a simples exposição da marca no uniforme em troca de determinado valor.
O projeto inclui, especialmente, o lançamento de um novo banco digital (aguardado para o dia 15 de julho), de produtos e serviços direcionados aos milhões de torcedores rubro-negros. O Flamengo receberá R$ 32 milhões, valor que poderá ser potencializado pelas ações de marketing em conjunto com o banco estatal.E MAIS:LANCE! Espresso: Justiça entra em campo no caso do incêndio no NinhoCartolouco critica conservadorismo da Globo: 'Existe uma panela'Confira quatro dos gols mais surpreendentes da LibertadoresRelembre jogadores que fizeram 3 gols no mesmo jogo no RioParceria entre Flamengo e BS2 chega ao último diaConfira a nota do clube na íntegra:
"Em votação on-line até a meia-noite da última segunda-feira (29), o Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, com recorde de votantes, o contrato de parceria master com o Banco de Brasília (BRB) para o futebol profissional rubro-negro.
Como vem sendo feito durante a quarentena, mais uma vez os conselheiros enviaram seus posicionamentos acerca do tema por e-mail. No total, foram 1115 votos, sendo 1083 aprovações, 31 rejeições e 1 abstenção.
Com o resultado, está oficializada a parceria do banco com o clube, que terá coletiva de apresentação na sede da Gávea, nesta quarta-feira (1)." E MAIS:

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