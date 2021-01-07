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Conmebol divulga os áudios do VAR no confronto entre Santos e Boca

Árbitro de vídeo entendeu como choque de jogo o lance em que o atacante Marinho foi derrubado por Izquierdoz dentro da área...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 11:59

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:59

Crédito: Ivan Storti/Santos
Na manhã desta quinta-feira (7), a Conmebol divulgou os áudios dos lances revisados pelo VAR na partida entre Santos e Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores. Dentre eles, o lance polêmico envolvendo Marinho e Carlos Izquierdoz, zagueiro da equipe xeneize, que poderia resultar em pênalti para o Santos.O lance teve uma rápida checagem. Nos áudios é possível perceber que os árbitros falam de contato de futebol, lance limpo e que Marinho teria retardando o movimento para receber o toque do jogador do Boca Juniors. Contudo, o árbitro de campo Roberto Tobar nem chegou a ser chamado para avaliar o vídeo.- Limpo, nada, diz o árbitro no momento do choque.
- Se deixa a cair, responde o VAR.
Após a partida houve uma revolta geral pela não marcação da penalidade. O Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina, admitiu que o Boca se safou do pênalti. O técnico Cuca reclamou da arbitragem, assim como o próprio Marinho, envolvido no lance afirmou que sofreu a penalidade.
A Conmenbol também divulgou o áudio de um lance em que a bola bate nas costas de Lucas Veríssimo no início do segundo tempo e os jogadores do Boca reclamam de pênalti.
Com o empate nesta quarta, a decisão ficou para o jogo de volta. O Peixe recebe o Boca Juniors, às 19h15 horas, na Vila Belmiro. O Santos precisa vencer a equipe argentina para chegar a final. O Boca se classifica com empate com gols ou vitória. Um novo 0 a 0 no placar leva a decisão para os pênaltis.

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