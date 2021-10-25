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Confiante, Fluminense inicia preparação para confrontos contra equipes da parte de baixo da tabela

Tricolor se aproximou do G6 com a vitória no clássico contra o Flamengo, mas tenta manter boa sequência para garantir a volta à Libertadores...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de uma queda de rendimento, o Fluminense volta a viver um bom momento na temporada com duas vitórias consecutivas. A primeira na sempre difícil Arena da Baixada e a segunda no clássico com o Flamengo, que deu ainda mais confiança ao elenco. Nesta segunda-feira, o grupo de Marcão se reapresenta para iniciar a preparação para uma sequência de quatro jogos contra equipes da parte de baixo da tabela. Conquistar o máximo de pontos seria fundamental na briga por vaga na Libertadores. O primeiro confronto é atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. O Alvinegro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, não vive boa fase e precisa vencer de qualquer jeito. Depois, no domingo, o Flu visita o Ceará, melhor colocado entre os próximos rivais, às 16h. O Vozão está em 14º, mas ainda tem uma distância curta para o Z4.
Veja a tabela do Brasileirão
​A partir da outra semana, o Fluminense encara os mais desesperados dos adversários. No dia 7 de novembro, domingo, recebe o Sport, atual 18º colocado do Brasileirão, no Maracanã, às 20h30. Depois, na rodada que deve ser realizada na quarta ou quinta-feira, dias 10 e 11, tem o Grêmio, em penúltimo lugar, em Porto Alegre, ainda sem horário definido. Vale lembrar que os dois ainda entram em campo nesta segunda-feira, os gaúchos contra o Atlético-GO, às 20h, e os pernambucanos visitam o Palmeiras às 21h30.Depois disso, o Tricolor terá apenas mais sete partidas até o fim do Campeonato Brasileiro, o que reforça a importância de bons resultados. Essa sequência contra equipes de baixo é quebrada para o confronto com o Palmeiras na rodada a ser realizada entre os dias 13, 14 e 15 de novembro, no Maracanã.
A programação do Fluminense nesta semana começou com uma folga no domingo pós-clássico. O elenco se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira, às 15h30 e ainda faz uma última atividade na terça de manhã antes da viagem para Santos. Na quarta, encara o Peixe e retorna logo após, folgando quinta. O grupo treina na sexta e no sábado, quando vai para Fortaleza e enfrenta o Ceará no domingo.
No primeiro turno, o Flu perdeu apenas para o Grêmio dentre esses adversários e empatou com o Ceará. ​Com a vitória, o Fluminense chegou aos 39 pontos na tabela de classificação e encostou no G6 do Campeonato Brasileiro.

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