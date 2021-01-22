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futebol

'Comprometimento e dar a vida em campo': os bastidores do empate do Fluminense

Em vídeo sem cenas do pós-jogo, Danilo Barcelos ressalta importância de os jogadores se doarem em todas as partidas restantes...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 18:40
Crédito: Reprodução/FluTV
O suado empate contra o Coritiba, por 3 a 3, na última rodada do Campeonato Brasileiro, acabou sendo importante para o Fluminense, que teve um jogo complicado. Através do canal do Youtube, o clube divulgou os bastidores da partida no Estádio Couto Pereira, na última quarta-feira. Sem imagens do vestiário após o confronto, algo comum nesse tipo de vídeo, o destaque ficou para o discurso de Danilo Barcelos antes de os atletas entrarem em campo.
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O lateral foi reserva no duelo, pela 31ª rodada, dando lugar a Egídio. Segundo o técnico Marcão, a comissão identificou, junto à fisiologia, uma possibilidade de lesão em Danilo e decidiu poupá-lo. O atleta destacou a importância de se manter comprometido, estando dentro ou fora.
- Não podemos ter mais vaidade. Temos que ter comprometimento com o companheiro ao lado. São mais oito jogos, 40 dias para fazer história. Vamos dar a vida pelo parceiro dentro de campo, vamos dar a vida por vocês do lado de fora. Para fazermos a diferença - disse Danilo Barcelos antes de o time entrar em campo.
VEJA E SIMULE RESULTADOS NA TABELA DO BRASILEIRÃO
O único momento do pós-jogo foi uma rápida imagem do volante Martinelli sentado no chão, provavelmente se recuperando do cansaço após o intenso confronto.
O empate deixou o Fluminense em sétimo lugar, com 47 pontos. No próximo domingo, o Tricolor volta a entrar em campo para o clássico com o Botafogo, lanterna do campeonato. O jogo será às 20h30, em São Januário (o Maracanã está cedido à Conmebol para a final da Libertadores).

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