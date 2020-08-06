Com vantagem no placar, Guardiola se mostra confiante antes de duelo com Real Madrid: 'Estamos prontos'

Está chegando a hora da bola voltar a rolar pela Liga dos Campeões. E antes do Manchester City receber o Real Madrid nesta sexta-feira, o técnico do clube inglês se mostrou confiante para o grande jogo. Segundo Guardiola, o City está pronto para o jogo.

- Sinto que estamos prontos para jogar amanhã, ter um bom desempenho e vencer o jogo. Esse é o meu sentimento: estamos prontos. Para ganhar essa competição, você precisa vencer times como o Real Madrid. Temos que vencer amanhã e as próximas rodadas - disse o catalão.Com a vantagem no placar (o City venceu o jogo de ida por 2 a 1, na Espanha), o clube inglês pode até mesmo perder o jogo por 1 a 0 que mesmo assim consegue a classificação. O pensamento, obviamente, não é de derrota, mas o comandante terá um desfalque de peso: o atacante Sergio Agüero ainda não está recuperado de lesão no joelho.