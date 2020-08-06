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Com vantagem no placar, Guardiola se mostra confiante antes de duelo com Real Madrid: 'Estamos prontos'

Técnico afirma que para ser campeão sua equipe precisa derrotar grandes adversários, como o Real Madrid, e lamenta a ausência de Agüero, que está lesionado...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 15:09

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:09

Crédito: AFP
Está chegando a hora da bola voltar a rolar pela Liga dos Campeões. E antes do Manchester City receber o Real Madrid nesta sexta-feira, o técnico do clube inglês se mostrou confiante para o grande jogo. Segundo Guardiola, o City está pronto para o jogo.
- Sinto que estamos prontos para jogar amanhã, ter um bom desempenho e vencer o jogo. Esse é o meu sentimento: estamos prontos. Para ganhar essa competição, você precisa vencer times como o Real Madrid. Temos que vencer amanhã e as próximas rodadas - disse o catalão.Com a vantagem no placar (o City venceu o jogo de ida por 2 a 1, na Espanha), o clube inglês pode até mesmo perder o jogo por 1 a 0 que mesmo assim consegue a classificação. O pensamento, obviamente, não é de derrota, mas o comandante terá um desfalque de peso: o atacante Sergio Agüero ainda não está recuperado de lesão no joelho.
- Ele está em Barcelona e está melhorando. Conversei com os médicos e tudo é como pensávamos. Espero que ele possa voltar à equipe (se chegarmos a Lisboa), mas eu não sei.

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