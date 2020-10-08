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futebol

Com time alternativo, Bélgica empata com a Costa do Marfim em amistoso

Batshuayi, ex-Chelsea, abriu o placar para os belgas, mas o meio-campista Kessié, do Milan, marcou de pênalti e decretou o empate no fim da partida...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 18:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:00

Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, Bélgica e Costa do Marfim empataram por 1 a 1, em amistoso disputado em Bruxelas. Diante de 7 mil torcedores no estádio, a Seleção Belga abriu o placar com Michy Batshuayi, mas viu Franck Kessié empatar a partida aos 42 do segundo tempo. Mesmo sem as grandes estrelas em campo, os Diabos Vermelhos ampliaram a invencibilidade e chegam a 13 partidas sem derrotas.TIME ALTERNATIVO​De olho na rodada dupla da Liga das Nações, o treinador Roberto Martínez poupou os principais nomes da seleção e deu chance aos jovens. Três atletas, inclusive, fizeram suas estreias com a camisa dos Diabos Vermelhos: Saelemaekers, do Milan, Vanheusden, do Standard Liège, e Bornauw, do Colônia. Apesar da superioridade e do controle do jogo no primeiro tempo, os belgas tiveram dificuldade na criação e não levaram perigo ao gol marfinense.
MEDALHÕES MARCAM E DEFINEM O PLACAR​Na etapa final, não demorou muito para os donos da casa abrirem o placar. Aos 7, Saelemaekers avançou pela direita e cruzou na medida para Batshuayi. O atacante do Crystal Palace ainda parou no goleiro Gbohouo na primeira tentativa, mas aproveitou o próprio rebote para balançar as redes. Quando a partida se encaminhava para o fim, o meia Kessié, do Milan, converteu pênalti e empatou para a Costa do Marfim, aos 42 do segundo tempo.
QUEM PARA?Líder do ranking da Fifa, a Bélgica não sabe o que é perder um jogo desde novembro de 2018. Naquela ocasião, foi derrotada pela Suíça por 5 a 2, em partida válida pela última edição da Liga das Nações. Desde então, foram 12 vitórias e um empate, com 48 gols marcados e apenas cinco sofridos.
PRÓXIMOS JOGOSA Bélgica volta a campo no domingo, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Inglaterra em Wembley, pela Liga das Nações. Na quarta-feira, às 15h45, os belgas visitam a Islândia pela mesma competição. Já a Costa do Marfim terá pela frente o Japão na próxima terça-feira, às 11h45, em partida amistosa.

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