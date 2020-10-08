Com time alternativo, Bélgica empata com a Costa do Marfim em amistoso

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Nesta quinta-feira, Bélgica e Costa do Marfim empataram por 1 a 1, em amistoso disputado em Bruxelas. Diante de 7 mil torcedores no estádio, a Seleção Belga abriu o placar com Michy Batshuayi, mas viu Franck Kessié empatar a partida aos 42 do segundo tempo. Mesmo sem as grandes estrelas em campo, os Diabos Vermelhos ampliaram a invencibilidade e chegam a 13 partidas sem derrotas.TIME ALTERNATIVO​De olho na rodada dupla da Liga das Nações, o treinador Roberto Martínez poupou os principais nomes da seleção e deu chance aos jovens. Três atletas, inclusive, fizeram suas estreias com a camisa dos Diabos Vermelhos: Saelemaekers, do Milan, Vanheusden, do Standard Liège, e Bornauw, do Colônia. Apesar da superioridade e do controle do jogo no primeiro tempo, os belgas tiveram dificuldade na criação e não levaram perigo ao gol marfinense.

MEDALHÕES MARCAM E DEFINEM O PLACAR​Na etapa final, não demorou muito para os donos da casa abrirem o placar. Aos 7, Saelemaekers avançou pela direita e cruzou na medida para Batshuayi. O atacante do Crystal Palace ainda parou no goleiro Gbohouo na primeira tentativa, mas aproveitou o próprio rebote para balançar as redes. Quando a partida se encaminhava para o fim, o meia Kessié, do Milan, converteu pênalti e empatou para a Costa do Marfim, aos 42 do segundo tempo.

QUEM PARA?Líder do ranking da Fifa, a Bélgica não sabe o que é perder um jogo desde novembro de 2018. Naquela ocasião, foi derrotada pela Suíça por 5 a 2, em partida válida pela última edição da Liga das Nações. Desde então, foram 12 vitórias e um empate, com 48 gols marcados e apenas cinco sofridos.