Com Thiago Maia fora, Flamengo só tem dois volantes no elenco principal

Com a previsão de retorno de Thiago Maia aos jogos em oito meses, o técnico Rogério Ceni pode ter à disposição apenas dois volantes no elenco profissional até o final da temporada, estendida até fevereiro de 2021 devido à pandemia do coronavírus: Willian Arão e Gerson. Na ausência de um deles, o treinador terá que optar por Daniel Cabral ou João Gomes, que fazem parte do Sub-20.

Emprestado pelo Lille, Thiago Maia chegou para suprir a carência na função. Nos últimos anos, o clube negociou as saídas de seis volantes: Cuéllar (vendido ao Al Hilal em agosto de 2019), Piris (emprestado ao Gençlerbirligi em setembro de 2020), Hugo Moura (emprestado ao Coritiba em agosto de 2020), Vinícius Souza (vendido ao Grupo City em agosto de 2020), Jean Lucas (vendido ao Lyon em agosto de 2019) e Ronaldo (emprestado ao Bahia em julho de 2019).Como consta no site oficial do Flamengo, são quatro meias à disposição do técnico no elenco profissional: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego e Pepê. Destes, apenas Diego está acostumado a atuar mais recuado, e pode ser uma alternativa para Rogério Ceni na ausência dos volantes Willian Arão e Gerson.