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futebol

Com novidade no meio, Fluminense está escalado para a final do Carioca

Nene retorna ao time titular após ser reserva na Libertadores, enquanto Danilo Barcelos se mantém na vaga de Egídio na lateral esquerda...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 20:04

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 20:04
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está pronto para a decisão do Campeonato Carioca neste sábado, às 21h05. Com força máxima à disposição, o técnico Roger Machado decidiu ir para o clássico com o Flamengo com a volta do meia Nene ao time titular. Ele entra na vaga de Cazares, titular na derrota por 2 a 1 para o Junior Barranquilla (COL) na Libertadores. O camisa 77 entrou no segundo tempo e deu uma assistência.
> Briga por público, provocações e mais: veja 10 capítulos recentes quentes da rivalidade entre Flamengo e Fluminense
Portanto, o time titular terá: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Kayky, Luiz Henrique e Fred.
Enquanto isso, do outro lado, o Fla vai a campo com: Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Filipe Luís; Diego, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
Veja como está a tabela do Campeonato Carioca
Os únicos desfalques por problemas médicos são o volante Hudson, que passou por cirurgia por uma lesão ligamentar e pode não jogar mais em 2021, além de John Kennedy. O jovem atacante está em fase final da recuperação dos sintomas da Covid-19 e retorna aos treinos nesta semana.
O primeiro jogo, no último sábado, terminou empatado em 1 a 1. Qualquer igualdade no placar levará a decisão aos pênaltis. O Fluminense tenta encerrar um jejum que vem desde 2012 sem títulos do Estadual. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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