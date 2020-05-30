Com máscaras personalizadas, Deyverson doa cestas básicas no RJ

- Que bonito ver a nossa família ajudando o próximo. Não é o Deyverson, é a nossa família. Estamos fazendo isso por uma boa causa, para ajudar pessoas que precisam. Que Deus continue abençoando a nossa família para continuar ajudando pessoas que precisam. Na nossa família, nunca foi sorte, sempre foi Deus - comentou Deyverson, em vídeo enviado aos familiares.E MAIS:Palmeiras abre Instagram para empresas na luta contra COVID-19Palmeiras faz acordo com Nacional para parte da compra de ViñaApós doação de sangue no Allianz, Palmeiras agradece por 4 milAuxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloMenino relata choro, insônia e dia em que virou Medina para LuxaO pai de Deyverson, o senhor Mamaô e seu irmão, Anderson Brum, com auxílio de amigos, foram a comunidades de Campo Grande, Santa Cruz, entre outras, entregar pessoalmente aos moradores. A comunicação foi feita com o atacante por meio de troca de vídeos, mostrando as cestas básicas.