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futebol

Com máscaras personalizadas, Deyverson doa cestas básicas no RJ

Emprestado pelo Palmeiras ao Getafe, o atacante acompanhou, da Espanha, a entrega a comunidades carentes por seus familiares; kit tem máscara e camisa com foto do jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 22:11

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 22:11

Crédito: Cestas básicas foram doadas no Rio de Janeiro com camisas e máscaras usando imagens de Deyverson (Divulgação
Emprestado pelo Palmeiras ao Getafe, Deyverson doou cestas básicas a comunidades carentes do Rio de Janeiro. Da Espanha, o atacante acompanhou a entrega feita por seus familiares, com kits que contém máscaras e camisas personalizadas com imagens do jogador atuando pela equipe europeia.
- Que bonito ver a nossa família ajudando o próximo. Não é o Deyverson, é a nossa família. Estamos fazendo isso por uma boa causa, para ajudar pessoas que precisam. Que Deus continue abençoando a nossa família para continuar ajudando pessoas que precisam. Na nossa família, nunca foi sorte, sempre foi Deus - comentou Deyverson, em vídeo enviado aos familiares.E MAIS:Palmeiras abre Instagram para empresas na luta contra COVID-19Palmeiras faz acordo com Nacional para parte da compra de ViñaApós doação de sangue no Allianz, Palmeiras agradece por 4 milAuxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloMenino relata choro, insônia e dia em que virou Medina para LuxaO pai de Deyverson, o senhor Mamaô e seu irmão, Anderson Brum, com auxílio de amigos, foram a comunidades de Campo Grande, Santa Cruz, entre outras, entregar pessoalmente aos moradores. A comunicação foi feita com o atacante por meio de troca de vídeos, mostrando as cestas básicas.
Deyverson está emprestado ao Getafe, da Espanha, até a metade desta temporada. O campeonato local foi interrompido por conta da pandemia do coronavírus, mas o time europeu já indicou que gostaria da permanência do jogador, que também manifestou esse desejo, e o Palmeiras se mostrou disposto a debater como concluir a negociação. Até agora, porém, ainda não existe nenhum desfecho nas conversas. E MAIS:

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