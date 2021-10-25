Com lesão no quadril, Haaland pode voltar aos gramados somente em 2022

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Novamente lesionado, o atacante Erling Haaland pode ser desfalque para o Borussia Dortmund até o fim do ano. Com um problema muscular no quadril, o jovem de 21 anos será desfalque para o técnico Marco Rose e também para a seleção norueguesa na Data-Fifa de novembro.E segundo Jan Aage Fjortoft, ex-jogador compatriota de Haaland e também amigo pessoal da família do atleta, o camisa 9 aurinegro só deve voltar aos gramados em 2022.

- Depois do jogo (com o Ajax), ele sentiu de novo, e a lesão pode ser séria. O Dortmund diz que ele ficará fora de alguns jogos, mas conversando com diferentes pessoas, acredito que Haaland tenha jogado sua última partida no ano. Ele trabalhará duro na recuperação para voltar mais cedo e esperamos que o corpo dele reaja bem ao tratamento. Mas esse tipo de lesão leva tempo - disse Fjortoft à imprensa norueguesa.

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A última partida de Haaland foi no dia 19 de outubro, na goleada sofrida pelo Borussia Dortmund por 4 a 0 para o Ajax, na Champions League. No fim de semana, o atacante não entrou em campo na vitória sobre o Arminia Bielefeld, pela Bundesliga, e o técnico Marco Rose não quis dar uma previsão de volta.

- Não sou médico. Prefiro não especular. Erling está machucado. É uma lesão na mesma coxa em que sofreu a anterior, mas num local diferente - disse o treinador do Borussia Dortmund após a partida.

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